Apple, con l’arrivo dei prossimi Watch Series 10, sta per introdurre una nuova gamma di funzioni utili per la salute degli utenti. In particolare, con la nuova generazione verrà introdotta anche la rivelazione dell’apnea notturna. Un dettaglio che evidenzia l’importanza che Apple riserva alla salute dei suoi utenti attraverso una gamma di funzioni utili per la rivelazione dei parametri fisiologici.

Apple Watch Series10: ecco perché è importante la funzione per l’apnea

Ma cosa rende tale novità così importante? La rivelazione dell’apnea notturna sugli Apple Watch potrebbe essere di grande aiuto per la rivelazione di problemi cardiovascolari. Un dispositivo in grado di identificare le apnee pericolose potrebbe risultare di fondamentale importanza per gli utenti. Quest’ultimi, dopo aver ricevuto l’avviso dal proprio Apple Watch potrebbero poi procedere con esami approfonditi.

Ovviamente è importante sottolineare che il dispositivo di Cupertino non è un sistema di diagnostica o un dispositivo medico. Potrebbe però rappresentare un aiuto importante per la prevenzione. In un primo momento, l’arrivo della funzione risultava piuttosto incerto.

A tal proposito, negli Stati Uniti, è in corso una controversia legale tra Apple e l’azienda Masimo. Sembrerebbe però che l’azienda di Cupertino abbia aggirato la questione. Per farlo è stato dichiarato che il sensore verrà usato per altri fini. In alternativa si potrebbe arrivare ad una soluzione per la questione legale con Masimo. Al momento non è chiaro quale delle due alternative ha avuto la meglio. Eppure, secondo Gurman la funzione per le apnee arriverà sicuramente sui nuovi Watch.

Se anche non dovesse arrivare al momento del lancio, la funzionalità potrebbe arrivare con un successivo aggiornamento software. Si tratta di indiscrezioni e bisognerà ovviamente attendere dichiarazioni ufficiali da parte di Apple per ottenere informazioni ufficiali. Non bisognerà attendere molto per averle. Il prossimo 9 settembre ci sarà l’evento Apple in cui verranno presentati i nuovi Watch, insieme ai prossimi iPhone 16.