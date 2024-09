La versione beta 2.24.19.4 di WhatsApp per i dispositivi Android sta per ricevere un cambiamento importante. Nello specifico, si fa riferimento agli aggiornamenti di stato. Cosa cambia? Scorrendo la lista di chi ha visualizzato le proprie storie sarà possibile visualizzare un cerchio verde intorno alle foto profilo di quest’ultimi. Cliccando sulle immagini sarà possibile visualizzare gli aggiornamenti di stato dei propri contatti senza dover necessariamente recarsi nella sezione apposita.

WhatsApp introduce una novità per le storie

Negli ultimi tempi, l’app di messaggistica, ha riservato particolari attenzioni agli aggiornamenti di stato. Tra le novità annunciate c’è anche la possibilità di reagire alle storie con un solo pulsante. Funzione simile a quella presente su Instagram. Si tratta di una novità che potrebbe favorire l’uso degli aggiornamenti rendendoli più leggeri e fruibili. Fa parte della strategia dell’azienda che mira a rispondere alle esigenze di tutti gli utenti di WhatsApp.

In tale logica, rientra anche l’aggiornamento che permette di visualizzare le storia dei propri contatti nel registro delle visualizzazioni attraverso il “cerchietto verde”. Ciò permette di accedere rapidamente agli aggiornamenti di stato senza recarsi nell’elenco dei contatti. Un intervento utile che fornisce un’opzione aggiuntiva a tutti gli utenti della piattaforma. Si tratta di una piccola modifica che mette in evidenza l’impegno di WhatsApp nel rendere l’esperienza utente sulla piattaforma sempre più intuitiva e facilitata. Ciò renderà agli aggiornamenti di stato sempre più partecipativi e facili da sfruttare.

Come anticipato per il momento la novità è stata resa disponibile solo per una cerchia ristretta di utenti. Ovvero coloro che fanno parte del programma beta per WhatsApp Android. Al momento, la piattaforma non ha rivelato ancora le tempistiche relative al rilascio definitivo della funzione sulla versione stabile dell’app. Non resta dunque che attendere e scoprire quando la funzione verrà resa disponibile per tutti gli utenti che utilizzano WhatsApp ogni giorno a livello mondiale.