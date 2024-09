Phishing e truffe: ecco come rubano soldi dalle carte

La tecnica phishing è un tipo di truffa che consente ai malviventi di fregare le persone facendogli credere qualcosa di non esistente. Tutto ciò sta accadendo con dei messaggi di posta elettronica che stanno girando in queste ore direttamente tra gli italiani. Lo scopo è rubare dati personali ma soprattutto soldi dai conti in banca.

Truffa phishing con due messaggi assurdi: ecco cosa sta succedendo

“Ti scrivo con una proposta per incontrarci e fare sesso.

Cosa ne dici di una simile offerta da una bella ragazza.

Quando un amico ti ha mostrato una foto, mi sono immaginato in barca insieme a te con tanti baci e carezze.

Sei mai stato amato da una ragazza con una figura soda e labbra carnose?

Ti hanno fatto stare così bene in vita tua? E posso farcela, credimi!

Scrivimi, ti aspetto nel mio profilo: Sweetlove-Neva

Con affetto, Neva“.

Questo non è l’unico messaggio a detta degli utenti, ai quali sarebbero stati truffati con la tecnica del phishing anche con un’altra soluzione. Questo testo in basso è ancora più pericoloso in quanto sembra realmente esistente:

“Buonasera,

Mi presento prima di tutto, Anna, 37 anni che vivo in Francia a Troyes, vi scrivo con l’intenzione di suscitare una risposta, per sfociare in uno scambio amichevole, una discussione e vedere più a parte da lì. Mi scuso per il disturbo.

Se siete interessati alla mia missiva, contattami direttamente via mail.

E-mail: annaduprat13@gmail.com

Telegram: Louloute10

Non appena riceverò un messaggio da voi, vi invierò alcune foto di me per farmi scoprire fisicamente, poi vi parlerò un po’ di me

In attesa di una risposta, vi auguro una buona giornata, non parlo italiano ma vorrei imparare la lingua.

Cordialmente

Anna“.

Chiaramente consigliamo agli utenti di non contattare in alcun modo gli indirizzi e-mail e Telegram presenti all’interno del testo qui in alto.