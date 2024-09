Il mini proiettore è un piccolo strumento che ha lentamente conquistato un numero sempre maggiore di consumatori, pronti a spendere cifre inferiori ai 100 euro, per riuscire ad avere tra le mani un device che permetta di accedere a contenuti praticamente ovunque, data la sua grandissima portabilità, dettata dalle dimensioni estremamente contenute.

Al momento attuale sul mercato troviamo un buon numero di produttori pronti a soddisfare alla perfezione le aspettative dei consumatori, tra questi spicca LQWELL, azienda molto conosciuta su Amazon, che recentemente ha posto sul mercato un modello dall’eccellente rapporto qualità/prezzo. Il prodotto in questione ha forma cilindrica, con una base d’appoggio circolare, il che permette la proiezione in orizzontale, ed un totale rivestimento di colore bianco, che si completa con una parte nera opaca attorno al sensore stesso.

Mini proiettore in offerta su Amazon

Su Amazon in questi giorni potete acquistare un mini proiettore ad un prezzo mai visto prima, poiché basteranno 79,98 euro per il suo acquisto, approfittando della riduzione dell’11% che l’utente si ritroverà a poter fruire, senza difetti o particolarità da segnalare. La spedizione viene gestita da parte di Amazon, con consegna a domicilio in tempi molto brevi, se effettuato l’ordine a questo link.

Gli utenti potranno raggiungere un angolo di inclinazione di 220 gradi, con proiezione diretta su un display da 130 pollici, sulla parte posteriore si trovano i connettori del caso per il collegamento di un notebook (HDMI), passando poi per USB-A o jack da 3,5mm. E’ presente anche connessione wireless o bluetooth, in tal modo sarà possibile trasmetterei contenuti direttamente dal proprio dispositivo mobile, quale può essere ad esempio uno smartphone di ultima generazione, ciò a prescindere dal sistema operativo di riferimento, tra cui un iPhone o un device Android.