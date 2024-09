Anche Madrid si appresta a seguire l’esempio di Parigi e vietare i monopattini elettrici a noleggio. Dopo lo stop nella capitale francese, deciso attraverso un referendum cittadino, nella capitale spagnola è stato il Consiglio Comunale a prendere la decisione di revocare le licenze alle tre società che attualmente gestiscono i circa 6.000 monopattini presenti in città.

I problemi di sicurezza dei monopattini elettrici

La motivazione principale di questa scelta riguarda la sicurezza, come ha spiegato il sindaco José Luis Martínez-Almeida. Durante una conferenza stampa, il primo cittadino ha annunciato di aver avviato il procedimento per la revoca delle licenze alle aziende Lime, Dott e Tier Mobility, specificando che la misura entrerà in vigore a partire da ottobre. Inoltre, il Comune non prevede di rilasciare nuove autorizzazioni ad altri operatori, lasciando così il mercato del noleggio dei monopattini elettrici praticamente chiuso. Tuttavia, rimarrà permesso l’uso di mezzi di proprietà privata, purché rispettino le regole del codice della strada.

Le licenze, con una durata prevista di tre anni, erano state concesse lo scorso anno a fronte di determinate garanzie che, secondo l’amministrazione, non sarebbero state rispettate. Tra i requisiti richiesti c’era l’implementazione di tecnologie per garantire il parcheggio dei monopattini esclusivamente nelle aree autorizzate e il rispetto di norme di sicurezza. Inoltre, Lime e Dott avevano promesso di offrire corsi gratuiti di guida per i cittadini, impegno che però non sarebbe stato mantenuto.

Martínez-Almeida ha sottolineato come l’uso scorretto di questi veicoli abbia rappresentato un pericolo per la sicurezza, citando episodi frequenti come due persone sullo stesso monopattino, pratica vietata dalla legge, e il parcheggio selvaggio che crea disagi, soprattutto agli anziani. Secondo il sindaco, i monopattini in sharing non si conciliano con le esigenze della città.

Lime ha reagito con sorpresa alla decisione, definendola “unilaterale” e sostenendo di aver collaborato con il Comune per affrontare le problematiche sollevate. A breve, quindi, i cittadini e i turisti di Madrid dovranno rinunciare ai monopattini in sharing, ma il servizio di noleggio delle biciclette elettriche, ancora attivo, sarà potenziato per sopperire alla mancanza.