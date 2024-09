Di recenti alcuni utenti con dispositivi Android hanno segnalato diversi problemi legati all’uso di Google Maps. Nello specifico si fa riferimento ad arresti anomali al momento dell’avvio dell’applicazione. Quando si cerca di aprire l’app questa si richiude di colpo dopo pochi secondi. In tal modo Maps diventa praticamente inutilizzabile per tutti gli utenti coinvolti da tali crash. Ci sono alcuni passaggi utili che è possibile seguire per risolvere le problematiche riscontrate. Scopriamo quali sono.

Google Maps: ecco come risolvere i problemi su Android

Le problematiche sono emerse per le versioni 11.144 e 11.145 per Android14 e Android15 beta. Per provare a risolvere i problemi presenti al momento dell’avvio di Google Maps alcuni utenti hanno tentato di disinstallare gli aggiornamenti dal menu di overflow dalle informazioni sull’app. Passare a versioni precedenti non ha però risolto il problema.

Sembra, infatti, che il bug dipenda da un aggiornamento lato server che ha resettato i permessi di Google Maps. Ciò impedisce all’applicazione di potersi aprire in modo corretto. Per risolvere tale situazione ci si può affidare a due possibili soluzioni.

Per la prima bisogna tenere premuta l’icona di Google Maps. Poi selezionare “Informazioni”. Qui bisogna cliccare su “Memoria” o “Spazio di archiviazione e cache”. A questo punto basta selezionare “Cancella dati”. Poi “Svuota/Cancella cache”.

Una seconda soluzione consiste nel selezionare, sempre nella pagina “Informazioni”, la voce “Autorizzazioni” e poi “Posizione”. A questo punto bisogna cliccare su “Consenti solo mentre l’app è in uso”.

Le due opzioni appena presentate dovrebbero permettere agli utenti di risolvere il problema e utilizzare Google Maps senza criticità. Si tratta di bug che possono presentarsi di tanto in tanto, ma che con pochi passaggi possono essere risolti. Al momento Google non ha rilasciato alcuna dichiarazione sull’accaduto. Le segnalazioni sono arrivate dagli utenti stessi che, utilizzando i propri dispositivi Android, hanno riscontrato i bug all’apertura dell’app.