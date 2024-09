Per tutti gli esperti e gli appassionati del marchio Garmin è in arrivo una novità davvero interessante. L’azienda ha annunciato, infatti, l’arrivo della serie Dash Cam X. Si tratta di telecamere riservate agli automobilisti e comprendono quattro modelli. Le versioni in questione sono le Garmin Dash Cam Mini 3, X110, X210 e X310. I punti di forza evidenziati dall’azienda è la risoluzione video 4K Ultra HD. Dettaglio utile soprattutto in caso di incidente per fornire prove dettagliate dell’accaduto. E non è tutto.

Garmin pronta al rilascio di quattro nuovi modelli

La nuova serie introduce anche un miglioramento importante per quanto riguarda la lente polarizzante, ovvero la Garmin Clarity HDR. Tali interventi sono utili per ridurre i riflessi del parabrezza al fine di ottenere riprese con ogni condizione di luce.

Sono anche disponibili dei nuovi comandi vocali. Con quest’ultimi è possibile avviare ed interrompere le registrazioni audio. Inoltre, è possibile anche salvare i file senza mai staccare le mani dal volante.

Come anticipato, le riprese potranno essere usate in caso di incidente. In queste occasioni, i video verranno salvati in automatico. Inoltre, il GPS integrato fornisce filmati che indicano anche la posizione oltre alla data e l’ora dell’evento. Viene indicata anche la velocità, tutti dettagli utili per ricostruire i fatti.

Il sistema ideato per i nuovi modelli Garmin permette agli utenti di sfruttare le notifiche avanzate. Tra cui ci sono quelle dedicata al superamento di corsia e quelle per le collisioni frontali. Inoltre, sono comprese anche gli avvisi “go” che invitano gli utenti a riprendere a muoversi o quelli che avvertono della presenza degli autovelox.

Sul sito web è disponibile la scheda tecnica delle fotocamere per fornire agli utenti le informazioni necessarie per procedere con l’acquisto. I nuovi modelli della Garmin Dash Cam X sono già disponibili. I prezzi di vendita vanno da 169,99 euro a 399,99.