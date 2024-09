La Cina e i Paesi del Nord Europa sono in prima linea nella transizione verso le auto elettriche, dimostrando un utilizzo più intensivo di questi veicoli rispetto a quelli tradizionali. Secondo uno studio di BloombergNEF, nei Paesi con una diffusione più ampia delle auto elettriche, queste percorrono mediamente più chilometri all’anno rispetto alle auto a motore termico. Questo trend indica come una maggiore familiarità con la mobilità elettrica consenta agli utenti di sfruttare al meglio i benefici delle auto a batteria.

L’ascesa delle auto elettriche nel mondo

In Cina, le auto elettriche percorrono in media il 66% di strada in più rispetto ai modelli a benzina, mentre le ibride plug-in (PHEV) segnano un incremento del 14%. I Paesi scandinavi, noti per la loro leadership nella transizione ecologica, mostrano risultati altrettanto incoraggianti: in Norvegia, le auto elettriche pure (BEV) percorrono il 56% in più rispetto ai modelli tradizionali, e le PHEV il 48%. In Danimarca, le BEV percorrono il 40% in più e le PHEV il 42%, mentre in Svezia, le BEV registrano un aumento del 15% e le PHEV dell’8%.

Al contrario, negli Stati Uniti, le auto elettriche percorrono il 39% in meno rispetto ai veicoli a benzina. Tuttavia, in California, uno degli stati più proattivi in ambito ambientale, le BEV segnano un incremento dell’8% e le PHEV del 26%.

Diversi fattori spiegano questo trend positivo. Le infrastrutture di ricarica più diffuse alleviano l’ansia da autonomia, le autonomie dei nuovi modelli elettrici stanno aumentando e i vantaggi economici, come i minori costi di ricarica e manutenzione, rendono le auto elettriche particolarmente attraenti per categorie come tassisti, aziende e servizi di ride-hailing, che percorrono molti chilometri quotidianamente.

Lo studio di BloombergNEF suggerisce che la diffusione delle auto elettriche sia legata alla creazione di una “cultura” della mobilità a zero emissioni. Nei mercati dove questa cultura è ben consolidata, gli utenti sfruttano appieno il potenziale delle auto elettriche, superando le preoccupazioni iniziali e adattando le loro abitudini di guida.