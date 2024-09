È recente la notizia che vede WhatsApp pronta a introdurre due nuove funzionalità per tutelare fortemente la privacy dei suoi utenti, si tratta di due feature necessarie per consentire a chi utilizza la nota piattaforma di messaggistica di raggiungere uno standard di sicurezza maggiore ed evitare soprattutto di essere avvicinati da utenti poco raccomandabili.

Queste funzionalità arrivano dalla necessità secondo WhatsApp di aumentare gli standard di sicurezza della sua applicazione, dal momento che nei tempi recenti i malintenzionati e nello specifico i truffatori stanno utilizzando la nota piattaforma di messaggistica istantanea per cercare di attaccare gli utenti ignari e portarli così a far trapelare informazioni sensibili come i codici di accesso bancari o le anagrafiche personali.

Proprio recentemente in Italia è entrata in circolazione una nuova truffa che sta colpendo gli utenti a più riprese tramite un messaggio truffaldino pensato per ingannare chi legge, facendogli abbassare la guardia con messaggi urgenti o promesse di guadagni facili.

Cosa dice la nuova truffa

La truffa che periodicamente sta colpendo l’Italia e esordisce con un messaggio in arrivo da un numero sconosciuto con un prefisso decisamente poco convenzionale, quest’ultimo disturba il lettore con un breve testo che recita “Ciao avresti un minuto ?”, in caso di risposta, però, farebbero seguito altri messaggi che cercano di ingannare la vittima tramite promesse di guadagni rapidi e facili oppure ricatti a sfondo sessuale, l’obiettivo ovviamente è quello di portare la vittima a consegnare i propri dati o a pagare il riscatto.

Per evitare di cadere in pieno in questa truffa, ovviamente il consiglio migliore da seguire è quello di non dare retta a questa tipologia di messaggi e anzi non appena riconosciuto il pericolo, bloccare immediatamente l’account che vi ha contattati e segnalare il tutto WhatsApp che potrà così intervenire per risalire al male intenzionato che vi ha contattati.