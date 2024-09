Volvo ES90: la nuova elettrica arriverà molto presto

Il 90/90 Day è stata una giornata cruciale per Volvo. All’evento la società ha svelato i primi dettagli sulla sua prossima ammiraglia elettrica, la ES90. Questo nuovo modello segna un importante passo verso il futuro della mobilità sostenibile. Ma quali novità possiamo aspettarci? Cosa porterà in campo questa berlina di lusso completamente elettrica?

Sebbene le informazioni ufficiali siano ancora scarse, indiscrezioni suggeriscono che la Volvo ES90 avrà come base la piattaforma SPA2. Questa è già stata utilizzata per il SUV EX90. Tale collegamento potrebbe far pensare che le due vetture condividano non solo la piattaforma, ma anche che possano anche avere il medesimo sistema di batterie. Secondo i rumor, la ES90 monterà una batteria da 111 kWh. Con essa sarà capace di garantire un’autonomia di oltre 600 km con una sola ricarica.

Prestazioni della Volvo e pericolo dei dazi

Sul fronte delle prestazioni, si ipotizza che la ES90 offrirà diverse opzioni di powertrain, dal motore Single Motor da 279 CV fino al sistema Performance da 517 CV. Questa varietà di motorizzazioni permetterebbe di soddisfare una vasta gamma di esigenze, dai guidatori più parsimoniosi a quelli che cercano prestazioni elevate. Ma quanto saranno efficienti questi motori, soprattutto se comparati con le tradizionali berline a combustione?La nuova berlina svedese Volvo potrebbe anche segnare un’evoluzione in termini di design e dimensioni. Con una lunghezza di 4.990 mm, la ES90 sarà leggermente più corta rispetto alla S90, ma con un passo aumentato di 41 mm, migliorando così il comfort interno. Questo design la renderà competitiva nel segmento delle berline di lusso?

Un punto critico per Volvo sarà la produzione, che dovrebbe avvenire in Cina. Questa scelta potrebbe comportare dazi significativi in mercati come l’Europa e il Nord America, aumentando i costi e riducendo la competitività della ES90 rispetto ai rivali locali. Tuttavia, Volvo potrebbe adottare strategie per mitigare questi impatti, anche se ulteriori dettagli sono attesi nelle prossime settimane. La Volvo ES90 rappresenta un’ulteriore tappa nella transizione elettrica del marchio. Sarà davvero in grado di competere con le grandi berline elettriche globali? Il futuro ci darà le risposte.