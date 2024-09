Acquistare un monitor MSI da gaming è oggi molto più semplice, grazie alle ottime offerte di casa Amazon, con le quali gli utenti si ritrovano a poter approfittare di prezzi fortemente più bassi del normale, ed avere ugualmente la certezza di raggiungere prestazioni e perfettamente allineate con la fascia di prezzo di posizionamento.

Il modello attualmente in offerta su Amazon è l’MSI Pro MP34CQ, dispositivo che presenta una diagonale da 34 pollici, con risoluzione 3440 x 1440 pixel, una delle migliori in circolazione, se pensate che comunque presenta una curvatura di 1500R, quindi non è uno schermo piatto, con refresh rate che può raggiungere fino i 100Hz, per una maggiore fluidità complessiva. Tanta tecnologia troviamo al suo interno, come ad esempio AMD FreeSync, ma anche il pieno supporto all’HDR o un tempo di risposta ridottissimo, pari a solo 1 millisecondo.

Monitor MSI PRO in offerta su Amazon

Il monitor MSI PRO di cui vi stiamo parlando nel nostro articolo è disponibile all’acquisto a soli 299 euro, un prezzo che può sembrare elevato, ma che allo stesso tempo risulta essere più che bilanciato se confronto con il valore mediano dell’ultimo periodo di 335,90 euro. La garanzia è al solito di 2 anni e copre tutti i possibili difetti di fabbrica che si potrebbero riscontrare. Acquistatelo premendo qui.

Nella parte posteriore è possibile trovare una buonissima dotazione di connettori fisici, tra questi annoveriamo chiaramente la presenza di due porte HDMI 2.0b, passando per anche una displayPort per la connessione a dispositivi di ultima generazione. Gli utenti interessati all’acquisto, devono comunque sapere essere presente anche l’aggancio VESA 100 x 100, così da eventualmente appendere il monitor al muro. Le sue dimensioni rientrano comunque negli standard a cui siamo abituati: 50 x 50 x 28 centimetri, con un peso di 7,7 chilogrammi.