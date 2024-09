Se state cercando una promozione da attivare sul vostro numero di telefono o volete sottoscrivere una nuova utenza, ovviamente la scelta deve essere mirata e molto attenta in base alle vostre esigenze, sia da un punto di vista delle caratteristiche che cercate sia da un punto di vista economico.

I vari provider offrono ovviamente un catalogo ampio e ricco di tantissime possibilità e tra questi uno dei più conosciuti apprezzati è sicuramente ho. Mobile, il noto operatore viola infatti ha uno storico decisamente glorioso che lo ha reso uno dei più amati nel panorama italiano e lo rende sicuramente una scelta affidabile sulla quale puntare.

Dopo un mese di agosto, decisamente movimentato che ha visto l’arrivo di numerose promozioni, il provider ha deciso di mostrare i muscoli mostrando una promo decisamente ricca e priva di compromessi che offre tutto ciò che l’operatore può dare, scopriamola insieme.

Tutto ciò che serve a meno di dieci euro

La promozione in questione offre chi decide di sottoscriverla ben 200 GB di traffico dati in 5G, minuti ed SMS illimitati verso tutti a soli 9,99 € al mese, il 5G è attivato di default e la Sim sarà completamente gratuita, sia che cediate di riceverne una casa sia che decidiate di attivare una eSIM, l’unico costo da corrispondere sarà quello di attivazione della promo pari a 2,99 € se decidete di attivare un nuovo numero o di effettuare la portabilità da alcuni operatori virtuali specifici elencati sul sito ufficiale del provider nella pagina dedicata all’apposita promozione.

Se siete interessati, dunque vi basterà recarvi sul sito ufficiale e trovare la promo citata per poterla attivare in pochi semplici passi, vi invitiamo a procedere all’attivazione nel caso foste interessati dal momento che non essendo specificata una scadenza della sua durata l’operatore potrebbe rimuoverla dal proprio sito da un momento all’altro senza nessun preavviso.