GoPro ha annunciato l’arrivo di nuovi modelli molto attesi. Si tratta di due action cam, ovvero la HERO13 Black e la HERO. I due modelli rispondono a diverse esigenze degli utenti. Mentre la prima rappresenta l’evoluzione della serie, la seconda è il modello più compatto presentato da GoPro. Entrambi i dispositivi GoPro sono disponibili agli utenti per il preordine. Per la HERO13 Black le vendite partiranno dal 10 settembre. Il prezzo di lancio è 449 euro. Mentre la HERO sarà acquistabile dal 22 settembre con un costo di 229 euro. Scopriamo quali sono i principali dettagli dei due dispositivi in arrivo.

GoPro HERO13 Black e HERO: i principali dettagli

Le due fotocamere, secondo quanto dichiarato dal CEO dell’azienda, Nicholas Woodman, sono ispirate e ideate per rispondere alle esigenze della community. La HERO13 Black riesce ad eseguire catture fino a 5.3k/60 fps. Tra le novità presentate per il dispositivo c’è un sistema di monitoraggio magnetico, la compatibilità con 4 obiettivi intercambiabili della serie HB e il GPS integrato. E non è tutto. Tra le caratteristiche della HERO13 Black c’è la modalità burst che cattura fino a 400 fotogrammi al secondo in HD 720p. È presente anche la tecnologia Wi-Fi 6 e una batteria Enduro da 1.900 mAh. Infine, la fotocamera di GoPro supporta registrazioni video HDR in HLG di livello professionale.

Per quanto riguarda la nuova HERO quest’ultima si propone come la GoPro 4K più piccola e leggera prodotta. Il peso del dispositivo è di soli 86 grammi. L’interfaccia presentata per lo schermo risulta essere semplificata, ma con un’elevata risoluzione 4K. Lo schermo touch è intuitivo e presenta un solo pulsante di controllo. Una delle principali caratteristiche è la sua capacità di essere impermeabile fino a 5 metri. La HERO di GoPro presenta un formato 16:9, ovvero ottimizzato per YouTube. Ciò rende la fotocamera perfetta per tutti i content creator che si spostano spesso. Inoltre, presenta funzionalità avanzate importanti, tra cui l’estrazione di fotogrammi da 8MP dai video 4K grazie all’uso dell’applicazione Quik.