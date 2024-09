Per tutti i suoi nuovi utenti, TIM propone una serie di nuove offerte. Quest’ultime hanno lo scopo di soddisfare le esigenze dei consumatori con opzioni vantaggiose e ricche. Tra queste spicca una promo davvero sensazionale. Quest’ultima mette a disposizione minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e 100 GB di traffico internet in 5G Ultra. Un dettaglio da non sottovalutare, considerando che permette agli utenti di ottenere una connessione stabile e veloce. E non è tutto.

TIM mette a disposizione l’opzione “Ricarica Automatica”. Quest’ultima permette di ottenere la promo con un costo mensile pari a 14,99 euro. Se si preferisce l’addebito su credito residuo, invece, il costo è di 16,99euro.

Offerte imperdibili TIM: ecco cosa comprendono

La promo proposta dall’operatore offre anche una serie di soluzioni utili per la connessione in roaming nell’Unione Europea. Un’opzione fondamentale per tutti gli utenti che amano viaggiare o che si spostano spesso per lavoro.

L’offerta è attivabile online e nei punti vendita TIM. Inoltre, permette sia di richiedere un nuovo numero che la portabilità di quello vecchio da altri operatori. È però importante sottolineare che i già clienti potranno accedere all’opzione “Ricarica Automatica”. I nuovi utenti, invece, potranno selezionare l’addebito.

Se 100GB non sono sufficienti, TIM mette a disposizione alcune opzioni che permettono di ottenere GIGA extra. Nello specifico, è possibile aggiungere 50 GB al costo di 2,99euro. In alternativa, ci sono 100GB a 3,99euro. L’ultima opzione risulta essere particolarmente vantaggiosa. Infatti, permette di raggiungere un totale di 200 GB al mese. Un’occasione davvero da non perdere. Soprattutto per gli utenti che necessitano di un quantitativo di GIGA superiore.

Tutte le informazioni relative alla promo sono disponibili sul sito web di TIM. Qui è possibile visionare tutti i dati utili a comprendere se la promo risponde alle proprie esigenze. Inoltre, prima di procedere all’attivazione, è consigliabile verificare la copertura della rete. In questo modo sarà possibile procedere con la propria decisione con una scelta ragionata.