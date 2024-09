WhatsApp: arrivano i nuovi USERNAME, ecco a cosa servono

È comprensibile la volontà degli utenti di utilizzare ogni giorno una piattaforma come WhatsApp, la quale infatti è leader incontrastata. Il colosso della messaggistica istantanea è riuscito a mettere mattone su mattone fino ad arrivare ad erigere un muro altissimo e insormontabile per ogni forma di concorrenza, anche quando si tratta di Telegram. Qualcuno credeva che questa realtà appena citata potesse in qualche modo superare WhatsApp, ma tutto ciò a quanto pare non è avvenuto. Sebbene Telegram goda di funzionalità molto interessanti, che peraltro hanno ispirato anche alcuni aggiornamenti di WhatsApp, proprio non riesce ad arrivare ai fasti dell’applicazione colorata di verde.

Il merito va attribuito certamente a quelle che sono le abitudini che WhatsApp è stata in grado di instaurare nel suo pubblico. Tutti ormai sanno benissimo di poter aprire la piattaforma e trovare determinate comodità, come le funzionalità messe a disposizione nel corso del tempo. Gli ultimi anni poi sono stati fondamentali in chiave rinnovamento, dato che l’applicazione è cambiata molto ed è diventata anche molto più sicura.

WhatsApp sta per lanciare i suoi username, è così che gli utenti saluteranno il numero di telefono

Da tempo si vociferava della volontà di WhatsApp di intraprendere un nuovo percorso che riuscisse a creare un connubio perfetto tra privacy e comodità. Dopo aver puntellato al meglio l’aspetto della sicurezza, il colosso ha deciso di spingere forte e di procedere velocemente verso il lancio dei suoi username. Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni, la piattaforma starebbe testando questa novità che potrebbe pertanto vedere la luce a breve.

È proprio così infatti che gli utenti potranno evitare di dare il loro numero di telefono a coloro che richiedono un contatto su WhatsApp. Presumibilmente il profilo di ogni persona potrà essere cercato sulla celebre applicazione anche inserendo l’username nella barra di ricerca in alto.