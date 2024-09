Volkswagen lancia IDA: l'assistente vocale AI con ChatGPT

Volkswagen ha annunciato il lancio del suo nuovo assistente vocale IDA. L’aspetto particolare è che integrerà ChatGPT e altri modelli di intelligenza artificiale per offrire supporto agli automobilisti. Le prime vetture ad adottare questa tecnologia saranno le nuove Jetta 2025 e Jetta GLI. Ma in cosa consiste esattamente questa novità? L’integrazione di ChatGPT è un passo importante nel settore automobilistico, permettendo ai conducenti di interagire con le proprie auto in modo più intuitivo. Gli utenti potranno abbonarsi al servizio Plus Speech con AI di Volkswagen per sfruttare appieno le funzionalità dell’assistente vocale. Questa nuova tecnologia promette di gestire comandi semplici, come la regolazione dell’aria condizionata, ma anche richieste più complesse grazie al supporto di Cerence, una società specializzata in chatbot per l’automotive.

ChatGTP migliorerà le auto Volkswagen

Volkswagen ha confermato che la maggior parte dei suoi modelli del prossimo anno. Include i popolari ID.4 e ID Buzz, riceveranno IDA e ChatGPT senza costi aggiuntivi per tre anni. Per altri modelli come GTI, Golf R e Tiguan, il servizio sarà gratuito per un anno. Chi ha invece Jetta, Jetta GLI e Taos dovranno attivare il servizio manualmente. E per quanto riguarda i SUV Atlas e Atlas Cross Sport? Questi modelli non riceveranno l’assistente vocale fino al 2026.

Grazie a IDA, gli automobilisti potranno chiedere informazioni, cercare ristoranti lungo il tragitto o ricevere assistenza sulle funzionalità del veicolo. Ma quanto sarà realmente utile questa innovazione? Volkswagen spera che l’integrazione di ChatGPT possa semplificare la vita di chi guida. Potrebbe infatti rendere più immediata la risoluzione di problemi o la ricerca di informazioni.

L’introduzione di IDA era attesa già dal CES di gennaio, quando Volkswagen aveva annunciato la collaborazione con OpenAI, senza però rivelare i dettagli. Ora, con il lancio imminente, la casa automobilistica tedesca si prepara a rivoluzionare il modo in cui i conducenti interagiscono con le proprie vetture. Si tratta davvero di un’innovazione significativa? Solo il tempo lo dirà, ma una cosa è certa: la tecnologia AI sta cambiando il volto dell’automotive e Volkswagen vuole essere in prima linea.