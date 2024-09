La ricarica wireless inversa è un’opzione particolarmente utile offerta a tutti gli utenti con uno smartphone Android. Si tratta di una modalità che permette di caricare via wireless con il proprio smartphone altri dispositivi ed accessori Bluetooth. I nuovi Pixel 9 non fanno differenza. C’è però un “problema”. Per poter utilizzare la ricarica wireless inversa è meglio collegare il dispositivo Pixel a un caricatore cablato. Eppure, la nuova serie Google non permette tale opzione.

I Pixel 9 non permettono la ricarica wireless inversa?

Per la nuova generazione di dispositivi Google ha optato per un miglioramento netto per l’autonomia. La decisione presa è quella di ridurre il calore. Ciò per aumentare la vita della batteria stessa.

I precedenti modelli offrono la possibilità di attivare Battery Share in modo automatico per un breve lasso di tempo quando collegati ad un caricatore. La funzione viene poi disattivata se non si rilevano dispositivi sul retro o se ci sono situazioni particolari come una temperatura troppo elevata o problemi legati al posizionamento del dispositivo.

L’azienda di Mountain View ha pubblicato un comunicato sulla sua pagina di supporto. Qui ha evidenziato come per i dispositivi Pixel 9 l’opzione per la condivisione della batteria (Battery Share) verrà disattivata in automatico ogni qualvolta quest’ultima viene collegata ad un caricabatterie cablato. La situazione diventa ancor più complicata quando si parla dei Pixel 9 Pro Fold. Quest’ultimi, infatti, non presentano affatto il supporto per la ricarica wireless inversa. Dettaglio che ha sorpreso in molti, considerando soprattutto il costo elevato del nuovo pieghevole di Google.

L’intervento dell’azienda di Mountain View sembra rappresentare un passo indietro, anche se la decisione è stata presa per preservate l’autonomia dei dispositivi. Al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti. Non resta che attendere e scoprire l’opinione degli utenti riguardo tale decisione presa da Google riguardo la ricarica wireless inversa sui suoi nuovi Pixel 9.