Le offerte WindTre operator attack non deludono mai. Anche questo mese i clienti Iliad e MVNO hanno infatti la possibilità di attivare la straordinaria WindTre GO Unlimited Digital, l’offerta che permette di ricevere minuti, SMS e Giga senza limiti per la navigazione.

WindTre offre Giga illimitati ai clienti Iliad e MVNO

I clienti Iliad e MVNO hanno a disposizione ben due offerte WindTre, tra queste l’ottima GO Unlimited Digital. L’offerta rappresenta una soluzione adeguata per tutti coloro che necessitano di ottenere quantità abbondanti di Giga per la navigazione. Infatti, ogni mese è prevista una quantità illimitata di minuti per le chiamate verso tutti i numeri e di Giga per la navigazione. In più, i nuovi clienti avranno a disposizione 50 SMS da inviare a qualsiasi numero.

A rendere allettante l’offerta non sono soltanto i servizi inclusi e la straordinaria qualità della rete WindTre. Il costo è uno dei suoi punti di forza, capace di attirare l’attenzione dei clienti degli operatori rivali, i quali dovranno sostenere una spesa di soli 10,99 euro al mese per poter usufruire dei contenuti previsti.

L’attivazione dell’offerta WindTre non può essere effettuata da tutti i nuovi clienti bensì da coloro che trasferiranno il numero da Iliad, Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile o da uno degli operatori virtuali qui elencati:

CM Link, Daily Telecom, DIGI MOBIL, ENEGAN, FEDER MOBILE, GreenICN, Intermatica, ITALIA POWER, NOITEL, NV mobile New, OPTIMA, OVUNQUE, PLINK, RABONA, SPUSU, TELMEKOM, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WINGS Mobile, WITHU, Elimobile, NT mobile, PLINTRON.

I clienti in questione potranno procedere con l’attivazione presso i punti vendita del gestore o tramite il sito ufficiale. In entrambi i casi, salvo promozioni locali, sarà necessario sostenere una spesa iniziale di 20,98 euro, di cui 10,99 euro per il primo rinnovo anticipato della tariffa. In caso di acquisto online, la SIM sarà spedita tramite corriere gratuitamente.