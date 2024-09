Nothing sta lavorando allo sviluppo di due nuovi device misteriosi. I dispositivi in questione sono stati anticipati da un nuovo report che permette di conoscerne i primissimi dettagli.

Le informazioni a riguardo sono estremamente poche, ma è interessante scoprire che Nothing stia pianificano il proprio futuro. Entrando maggiormente nel dettaglio, possiamo scoprire le primissime novità riguardo i prossimi device dall’azienda creata da Carl Pei.

Grazie alle indiscrezioni emerse sappiamo che i due dispositivi sono caratterizzati dai numeri di modello A059 e A059P. Un aspetto da tenere ben presente è la similitudine nel codice alfanumerico.

Nothing sta lavorando allo sviluppo due misteriosi device che dovrebbero arrivare nel corso dei prossimi mesi

Considerando che i due codici differiscono solo per una lettera, possiamo immaginare che i device saranno simili dal punto di vista della scheda tecnica. Infatti, ci aspettiamo una stretta relazione tra i due modelli.

In particolare, la lettera “P” finale nel numero di modello potrebbe indicare un importante indizio. Il device A059P potrebbe stare ad indicare la versione Plus. Se questa ipotesi dovesse essere confermata, la nuova famiglia del brand famiglia sarà caratterizzata da un modello base e una variante Plus.

Purtroppo, non è possibile scoprire a quale serie i due device potrebbero fare riferimento. Nothing è estremamente riservata a riguardo e con i soli numeri di modello non si può anticipare la possibile scheda tecnica.

Tenendo conto che allo stato attuale si conoscono solo i numeri di modello, lo sviluppo dei due smartphone si trova in uno stato iniziale dello sviluppo. A causa di questa situazione, non sono note le caratteristiche tecniche e di design dei terminali di Nothing.

Possiamo aspettarci che maggiori informazioni arriveranno nel corso dei prossimi tre o quattro mesi, a seconda di come procederà lo sviluppo. Al momento è troppo presto per poter individuare una possibile data di lancio e restiamo in attesa di maggiori dettagli a riguardo.