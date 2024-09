NAVEE, azienda leader nel settore della produzione di dispositivi legati alla mobilità elettrica, ha presentato ad IFA 2024 di Berlino due nuove serie di dispositivi: ST, con scooter ad alte prestazioni, design Cyberpunk e sospensioni damping arm, GT, scooter con equipaggiamento di alta qualità e comfort.

Navee ST

I modelli ST3 e ST3 Pro vanno ad innalzare notevolmente gli standard di funzionalità e prestazioni, ST3 offre autonomia fino a circa 60km e potenza di 1000W, estendendo il tutto a 75km e 1350W con ST3 Pro. La velocità massima che è possibile raggiungere è di 20km/h, con possibilità di superare anche inclinazioni del 28%. Il tratto distintivo della serie è la sospensione Damping Arm, per un maggiore assorbimento degli urti, con freni a tamburo nella parte anteriore ea disco nella posteriore, il tutto accompagnato dai sistemi EABS e TCS. Il comfort è migliorato dagli pneumatici da 10 pollici, sono tubeless e presentano uno strato di gel da 4 millimetri.

NAVEE GT

Comfort avanzato e grandi prestazioni con i modelli della serie NAVEE GT, dove possiamo trovare il GT3 con potenza di 700W e possibilità di superare anche una pendenza del 20%, fermandosi ad una velocità massima di 25 km/h. Questi è seguito dal GT3 Pro e GT3 Max, entrambi da 1000W, compatibili con inclinazioni massime del 22% e velocità raggiungibile di 20km/h; solamente il GT3 Max ha una batteria ad alta efficienza fino ad un massimo di 75km di autonomia.

In questa serie troviamo sistema di frenata duale, con la presenza di freni a tamburo nella parte anteriore e ABS posteriore, pneumatici tubeless da 10 pollici e design ergonomico avanzato, per una riduzione del 40% delle vibrazioni. Entrambe le serie integrano localizzazione, protezione anti-furto e sblocco via bluetooth, oltre alla possibilità di utilizzo con il servizio Apple Find My.

ST3 e ST3 Pro potranno essere acquistati a partire da Marzo 2025, con un prezzo di partenza di 749 euro per l’ST3. Tutti i modelli GT, anch’essi acquistabili da Marzo 2025, avranno un costo di partenza di 499 euro.