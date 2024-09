Narwal Freo Z Ultra, il robot che riscrive gli standard della pulizia: la recensione

È stato davvero interessante mettere le mani sul robot aspirapolvere più all’avanguardia del momento secondo la nostra opinione: il Narwal Freo Z Ultra. Questo è un robot aspirapolvere e anche lavapavimenti di ultima generazione, un vero e proprio pezzo pregiato del mercato. L’azienda ha voluto tenere gli standard molto alti, proprio per rivoluzionare la pulizia domestica.

Il tutto è possibile grazie ad un insieme di tecnologie avanzate contenute all’interno del prodotto ma anche grazie al design altamente ottimizzato. Questo dispositivo, ufficializzato il 25 settembre 2024, si rende differente rispetto agli altri riuscendo a combinare efficienza, intelligenza artificiale e garantendo agli utenti un’esperienza utente senza precedenti.

Design e alta tecnologia: Narwal ha pensato a tutto

Per un robot aspirapolvere che si dimostrasse potente, funzionale ed innovativo, c’era bisogno della tecnologia più avanzata. A tal proposito Narwal, per il suo Freo Z Ultra, ha pensato al sistema TwinAI Dodge Obstacle Avoidance, una tecnologia molto ben sviluppata che si serve di ben due chip basati sull’intelligenza artificiale. Proprio grazie all’AI e a due telecamere RGB, il robot riesce ad identificare e schivare ogni ostacolo in tempo reale.

L’eccezionale angolo di visione ultragrandangolare di 136° si fonde con la risoluzione in full HD a 1080p, permettendo alle telecamere di offrire una visione dettagliata e ad ampio raggio dell’interno ambiente circostante. Questo consente al robot di evitare collisioni ed oggetti con una precisione millimetrica: lo vedrete infatti quasi impattare contro ciò che lasciate sul pavimento ma in realtà la passerà sempre liscia visto il preciso calcolo degli spazi. Questa tecnologia consente dunque Freo Z Ultra di riconoscere e navigare intorno a più di 120 oggetti domestici diversi, soluzione adottata per offrire un netto miglioramento rispetto ai robot presenti sul mercato. Questi infatti hanno una media di oggetti riconosciuti pari a circa 70 unità.

Potenza di aspirazione e tecnologie per la pulizia

Il Narwal Freo Z Ultra, per essere catalogato tra i migliori robot aspirapolvere, non poteva che avere un sistema di aspirazione ad alta potenza ed infatti lo abbiamo constatato in maniera diretta. Il prodotto non delude assolutamente le aspettative quando si tratta di portare via dal suolo tutti i residui di sporco.

Con una potenza pari a 12.000 Pa non ci sono dubbi: il vostro pavimento sarà scintillante. Il robot è infatti in grado di rimuovere oltre il 99% delle particelle dal pavimento, anche quando si tratta dello sporco più ostinato. Nessun problema con peli di animali domestici e con la polvere. È presente anche una spazzola anti-groviglio ad alta velocità. Questa, che funziona a 4.400 giri al minuto, è stata appositamente progettata da Narwal per riuscire ad evitare ogni intreccio di capelli e peli vari. Tutte queste caratteristiche offrono dunque una pulizia efficace e soprattutto agevole.

Ottima la capacità del prodotto di andare a pulire anche negli angoli più remoti con la tecnologia SmartSwing. Questa infatti strofina anche parte del muro più basso non lasciando nessun angolo sguarnito.

Non è assolutamente da evitare una menzione per il Next-Gen Proactive AI DirtSense, un sistema riconoscimento intelligente dello sporco eccezionale. Questa tecnologia è in grado di distinguere tra rifiuti secchi e umidi permettendo al Freo Z Ultra di poter switchare tra le varie modalità di pulizia in tempo reale. Ad esempio, nel caso in cui il robot dovesse rilevare dello sporco secco, verrà alzato automaticamente il mop intensificando l’aspirazione. L’opposto avviene quando invece rileva lo sporco umido: viene ridotta l’aspirazione e si abbassa il mop.

La base di ricarica ideata da Narwal e la manutenzione automatica

Oltre alle grandi capacità che mostra questo robot grazie alle sue funzioni e al suo design, c’è anche un altro punto di forza che, fisicamente, non appartiene al robot: la sua base di ricarica. Come se l’auto rientrasse ogni sera in un garage attrezzato con i migliori meccanici pronti a tenerla tirata a lucido e con ogni ingranaggio perfettamente oleato, qui il robot trova il suo centro di manutenzione automatica. Questa base non si occupa infatti solo di ricaricare il robot, ma è anche in grado di gestire la pulizia e l’asciugatura del mop per il lavaggio del pavimento. Grazie al sistema di lavaggio con acqua calda in grado di regolare in maniera automatica la temperatura tra 45°C e 75°C in base al tipo di sporco che viene rilevato, il mop verrà pulito perfettamente, eliminando il 99% dei batteri.

Questa base, inclusa nel prezzo, contiene anche un sofisticato sistema di sterilizzazione dell’acqua elettrolitica. Questa risorsa è in grado di garantire un trattamento antibatterico completo all’interno di tutto il sistema idrico. Ciò avviene con la generazione di ioni antibatterici altamente riduttivi. In più questo robot è dotato di un sistema di svuotamento automatico del sacco della polvere. Ciò consente dunque di ridurre al minimo l’intervento umano, permettendo di utilizzare il dispositivo fino a 120 giorni senza dover svuotare il sacco.

Silenziosità e compatibilità

Nel caso in cui doveste acquistare questo Narwal Freo Z Ultra, di certo vi renderete conto di un aspetto che è uno dei fiori all’occhiello: la sua silenziosità. Durante il funzionamento, il robot infatti lavora producendo un livello di rumore minimo di soli 58 dB. La base di ricarica alza di poco il livello ma il tutto è sopportabile: si tratta infatti di un rumore tra i 71-73 dB durante la raccolta della polvere.

Al momento non abbiamo provato robot aspirapolvere di alta gamma più silenziosi di questo. Proprio per tale motivazione è eccezionale per tutte quelle famiglie con bambini piccoli o animali domestici ma allo stesso tempo anche per chi lavora da casa e desidera un ambiente tranquillo.

Il dispositivo è inoltre compatibile con gli assistenti vocali più diffusi, tra cui Google, Alexa e Siri, facilitando l’integrazione in una smart home.

Scheda tecnica Narwal Freo Z Ultra

https://youtu.be/mxGw9FDDRUM

Potenza di Aspirazione: 12.000 Pa

12.000 Pa Telecamere: Dual RGB con risoluzione 1080P e angolo di visione ultra-grandangolare di 136°

Dual RGB con risoluzione 1080P e angolo di visione ultra-grandangolare di 136° Chipset: Dual CPU con capacità di 4 trilioni di calcoli al secondo

Dual CPU con capacità di 4 trilioni di calcoli al secondo Spazzole: Spazzola centrale: Floating de-tangling brush 2 spazzole laterali

Serbatoi Acqua: 5L per acqua pulita 4,5L per acqua sporca

Capacità del sacco della polvere: 2,5L con compressione della polvere per 2-3 smaltimenti all’anno

2,5L con compressione della polvere per 2-3 smaltimenti all’anno Batteria: 5200mAh con capacità di pulizia fino a 200 mq

5200mAh con capacità di pulizia fino a 200 mq Livello di Rumore: Base di ricarica: 71 dB Robot aspirapolvere: 58 dB Robot lavapavimenti: 55 dB



Conclusioni

Questo prodotto è di certo una grande dimostrazione di come il settore dei robot aspirapolvere sia cresciuto a dismisura in questi anni. Ce ne sono tantissimi di dispositivi simili e dal prezzo analogo, ma in questo caso abbiamo potuto testare a fondo il Narwal Freo Z Ultra asserendo che è davvero difficile fare meglio.

Questo prodotto infatti presenta tutte le migliori tecnologie al suo interno mischiando in più salse l’intelligenza artificiale avanzata con un’esperienza utente ottimizzata al meglio. L’azienda aveva in mente di pensare e progettare un robot che fosse in grado di pulire da solo la casa senza creare stress e soprattutto con grande efficienza. Ebbene, come abbiamo potuto notare, l’obiettivo è stato raggiunto alla grande. Il suo prezzo poi va tranquillamente a rispecchiare il livello altissimo del prodotto, comprese anche le molteplici funzionalità sulle quali si basa. È probabilmente questa la scelta migliore che un utente potrebbe fare nel campo della pulizia domestica.

Prezzo e disponibilità

Quando si desidera un prodotto di alto livello, ovviamente la cifra da sborsare è sempre impegnativa, anche se, in rapporto ai robot aspirapolvere concorrenti, questo Narwal Freo Z Ultra non è così esoso. Il listino parla di 949 € grazie all’offerta anticipata che permette lo sconto di 100 € oltre ad un’altra opportunità. Chi lo acquista infatti può avere un pacchetto di accessori utile per un anno di manutenzione.

È questa la migliore soluzione per avere un vero e proprio investimento dedicato al futuro e alla pulizia della casa in maniera intelligente.