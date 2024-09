Bosch è un marchio che indiscutibilmente dovrebbero conoscere tutti, anche i non addetti ai lavori, o coloro che non sono solitamente abituati a svolgere lavori manuali (o amanti del fai-da-te). In questi giorni su Amazon è possibile mettere le mani su un avvitatore a batteria fortemente scontato, oltre che capace di integrare all’interno della confezione una serie di accessori che rendono l’esperienza estremamente più versatile.

Il prodotto viene commercializzato con una comodissima custodia in plastica rigida, all’interno della quale è possibile alloggiare l’avvitatore a batteria, passando poi per gli accessori: un set di punte da sostituire manualmente nella parte anteriore, uno snodo angolare (che ruota di 90 gradi la punta), oltre al cavo fisico da collegare alla presa di corrente per la ricarica del device stesso.

Avvitatore Bosch in offerta Amazon solo per poco tempo

L’avvitatore Bosch in promozione è proposto ad un prezzo estremamente conveniente, infatti oggi può essere vostro a soli 39,99 euro, con una riduzione del 22% rispetto ad esempio al prezzo più basso raggiunto recentemente, che era stato di 50,99 euro. Lo potete acquistare a questo link.

La ricarica del device avviene tramite il collegamento diretto ad una porta USB-A di un qualsiasi prodotto, oppure con la presa a muro; sfruttando così la batteria da 2,0Ah, per generare una coppia massima di 5,5 Nm. Gli utenti possono godere di una impugnatura estremamente ergonomica, doppio senso di rotazione, e la classica colorazione verde/nera con riflessi argentati dei prodotti di casa Bosch. Oltre a questo, il prodotto ha davvero piccolissime dimensioni: 12 x 4,6 x 14,7 centimetri, facilitando non poco il trasporto e l’utilizzo in mobilità, poiché sarà possibile posizionarlo praticamente dovunque si desideri in un qualsiasi momento, non solo utilizzandolo presso la propria abitazione.