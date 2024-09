E’ arrivato il momento di pensare di acquistare Apple Watch SE, uno smartwatch che fa del rapporto qualità/prezzo il proprio punto di forza, con la sua capacità di garantire ottime performance e la possibilità di abbracciare alla perfezione l’ecosistema di Apple, ma allo stesso tempo di non costringere il consumatore ad investire una cifra eccessiva.

Il modello di cui vi parliamo è stato lanciato nel corso del 2023, trattasi della seconda generazione dello stesso dispositivo, con una diagonale dello schermo di 40 millimetri e collegamento alla rete solo GPS (non integra quindi l’eSIM per il collegamento alla rete senza l’ausilio dello smartphone). Il dispositivo viene commercializzato con cinturino Sport, realizzato in silicone di ottima qualità e con chiusura decisamente comoda, nelle più svariate colorazioni.

Apple Watch SE: ecco lo sconto del momento

Apple Watch SE è disponibile su Amazon con uno sconto davvero da non perdere, dovete infatti sapere che il prodotto viene proposto originariamente a 289 euro, ma che nello stesso periodo l’utente si ritrova a poter godere di uno sconto del 7%, che corrisponde a circa 20 euro in meno, fino ad arrivare ad un valore da investire di soli 269 euro. L’offerta migliore di oggi è disponibile qui.

Il dispositivo scontato è per molti versi uno dei migliori in circolazione, proprio perché l’utente si ritrova a poter approfittare di prestazioni di livello superiore al normale, tra cui spicca la connessione WiFi ed il bluetooth 5.3, così eventualmente da poter collegare accessori esterni, come auricolari bluetooth e similari. Il sistema operativo Apple è indiscutibilmente uno dei migliori, rapido, immediato e facilmente fruibile da tutti i consumatori, non manca all’appello nemmeno la funzione SOS con rilevamento delle cadute dell’utilizzatore.