1Mobile ha annunciato il lancio della sua nuova offerta speciale, denominata “Flash 220 Limited Edition”, disponibile fino al 18 settembre 2024. Questa promozione è studiata per attrarre nuovi clienti con una proposta di grande valore: 220GB di dati, chiamate illimitate verso numeri nazionali e 90 SMS al prezzo introduttivo di 4,99€ per il primo mese. Dalla seconda mensilità, il costo passerà a 9,99€, un importo comunque competitivo rispetto ad altre offerte presenti sul mercato.

L’offerta speciale “Flash 220 Limited Edition”

Per attivare l’offerta è possibile richiedere la portabilità del numero senza alcun costo aggiuntivo. Tuttavia, per chi desidera acquistare una nuova SIM, è previsto un costo di attivazione di 9,99€. È fondamentale completare la portabilità entro 30 giorni dalla richiesta; in caso contrario, verrà addebitato l’importo inizialmente scontato. I clienti possono monitorare il consumo dei dati, il credito residuo e i rinnovi tramite l’app o l’area personale del sito web di 1Mobile. L’offerta si rinnova automaticamente ogni mese, ma è importante notare che il traffico non utilizzato non è trasferibile al mese successivo.

La “Flash 220 Limited Edition” offre anche la possibilità di utilizzare i dati all’interno dell’Unione Europea, conformemente alle normative vigenti. Tuttavia, per ogni 100MB di dati utilizzati oltre la soglia prevista, è previsto un costo aggiuntivo di 0,50€. Nonostante l’ampia quantità di dati inclusi, si consiglia di monitorare attentamente i consumi per evitare spese impreviste.

Si segnala che non tutte le tecnologie sono compatibili con questa promozione. Alcuni modelli di telefoni, come quelli delle marche Brondi e Wiko, potrebbero non supportare completamente i servizi offerti da 1Mobile a causa di limitazioni hardware o software. In caso di credito insufficiente, l’offerta rimarrà attiva ma sarà utilizzabile solo dopo una ricarica che copra l’intero costo. L’opzione può essere disattivata in qualsiasi momento tramite l’app o il sito web ufficiale, mantenendo comunque la validità delle risorse rimanenti fino alla scadenza naturale dell’offerta.