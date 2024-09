Di recente stanno aumentando gli aggiornamenti indirizzati a WhatsApp per i dispositivi iOS. A tal proposito di recente, è stata introdotta una nuova funzione che permette di interagire con GIF, foto e video direttamente dalla schermata di visualizzazione dei media. L’opzione è stata testata nella versione beta di iOS e rende la conversazione tra gli utenti molto più intuitiva. E non è tutto.

Un nuovo aggiornamento sta per arricchire ulteriormente la piattaforma. La versione di WhatsApp in questione è la 24.17.78. Quest’ultima agisce riguardo una specifica funzione: gli sticker. Con il nuovo aggiornamento, infatti, viene integrata sulla piattaforma la ricerca con GIPHY.

Su WhatsApp è ora possibile effettuare la ricerca degli sticker

Al momento, la funzione non è ancora disponibile per tutti gli utenti. Come spesso accade quest’ultima viene inizialmente distribuita ad un numero delimitato di fruitori per poi essere estesa ulteriormente nel corso delle settimane. Dunque, è importante mantenere WhatsApp aggiornato attraverso l’App Store fino a quando la nuova funzione non arriverà anche sulla propria piattaforma.

La novità riguardo la ricerca degli sticker era stata anticipata il mese scorso. Nello specifico, ciò è avvenuto dopo l’annuncio della nuova partnership. La funzionalità in arrivo promette di rivoluzionare il modo in cui si cercano e si utilizzano gli sticker nelle chat di WhatsApp.

Nello specifico, il punto di partenza è l’integrazione con GIPHY. Si tratta di una delle librerie di sticker e GIF più grande. Attraverso quest’ultima gli utenti di WhatsApp potranno accedere ad un catalogo animato molto più vasto e creativo. E non è tutto.

Con il nuovo aggiornamento viene introdotta anche la possibilità di organizzare in modo personale i propri sticker. In tal modo gli utenti potranno sistemare gli sticker in base alle proprie preferenze, spostando i preferiti in cima alla lista. La funzione era stata annunciata in precedenza per i dispositivi Android ed ora sta per debuttare anche su iOS. Il suo arrivo semplifica il modo in cui gli utenti di WhatsApp possono gestire ed organizzare le proprie collezioni di sticker per garantirne un acceso personalizzato e rapido.