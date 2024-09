Samsung a IFA 2024: l'AI trasforma la tecnologia per tutti

A IFA 2024, Samsung ha ribadito il suo impegno verso una visione tecnologica che si fonde con il concetto “AI for All”. L’azienda punta sempre più con evidenza a rendere l’intelligenza artificiale più accessibile. Attraverso sistemi avanzati integrati nei suoi prodotti, la Samsung cerca a migliorare la vita delle persone e di rispondere alle esigenze del pianeta, come comunicato dallo stesso Benjamin Braun, Chief Marketing Officer di Samsung Europa.

Con il concept “AI for All”, Samsung estende l’intelligenza artificiale a moltissimi dispositivi, andando oltre i soliti conosciuti. Renderà sempre più smart gli smartphone, ma anche gli elettrodomestici e lo dimostrano i diversi prodotti mostrati all’IFA 2024. Entro la fine di quest’anno, l’azienda prevede che ci saranno 200 milioni di dispositivi Galaxy con funzionalità AI al loro interno. Intanto l’ecosistema SmartThings continua a crescere ed ora connette oltre 500 milioni di dispositivi, permettendo un controllo completo e fluido degli ambienti domestici. Solo però il 15% degli utenti comprende appieno le sue applicazioni quotidiane, nonostante il 66% cerchi funzioni da cui trarre vantaggio. Samsung punta quindi a colmare questo divario offrendo soluzioni semplici ed intuitive che siano usabili da chiunque, anche da chi la tecnologia non la “mastica”.

Innovazioni SAMSUNG AI mostrate all’IFA 2024

Durante l’IFA 2024, Samsung ha presentato nuovi dispositivi, tra cui i proiettori Premiere 9 e 7, con risoluzione 4K, Vision Booster e tecnologia AI Upscaling, tecnologie che migliorano i contenuti visivi in qualsiasi condizione di luce. Inoltre, ora anche il Galaxy Book5 Pro 360 ed il Galaxy Book4 Edge integrano funzionalità AI avanzate, con focus su produttività e intrattenimento. Come i precedenti device, i televisori Samsung evolvono grazie al progresso, in particolare con l’AI Neo QLED 8K. Questa consente una qualità visiva di riproduzione e una personalizzazione audio avanzata. L’innovazione si estende inoltre al design. La società mostra all’IFA 2024 il televisore The Frame, arricchito da nuove collaborazioni artistiche, trasforma le case con opere come quelle di René Magritte grazie alla collezione esclusiva integrata.

Samsung non guarda solo alla tecnologia, ma anche alla sostenibilità. Presenta all’IFA 2024 la lavatrice Bespoke AI Laundry Combo, lanciata in Europa, che ottimizza il risparmio energetico grazie alla pompa di calore. Il sistema SmartThings Energy ne riduce fino al 70% il consumo energetico di elettrodomestici come le lavatrici. La società, quindi, cerca con evidenza trasformare le nostre case e il nostro modo di vivere, facendo dell’AI una risorsa concreta. Come cambierà dunque l’uso dell’AI e dei dispositivi? Samsung, con le sue invenzioni presentate all’IFA 2024, ha già dato alcune risposte.