In queste ultime settimane, il produttore tech Realme ha presentato numerosi dispositivi per il mercato indiano, tra cui i nuovi Realme Narzo 70 Turbo e Realme 13 5G. Ora, però, sembra che l’azienda stia sul punto di presentare un nuovo dispositivo appartenente alla fascia media del mercato. Ci stiamo riferendo al prossimo Realme P2 Pro, il quale dovrebbe essere annunciato ufficialmente sul mercato durante un evento che si terrà il prossimo 13 settembre. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Realme P2 Pro sta per arrivare, ecco cosa aspettarci dal punto di vista tecnico

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Realme ha svelato alcune delle caratteristiche tecniche del suo prossimo smartphone di fascia media. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Realme P2 Pro, il quale sarà annunciato ufficialmente sul mercato mobile durante un evento dedicato il prossimo 13 settembre. L’azienda, in particolare, ha svelato il suo design e alcune sue caratteristiche tramite una nuova immagine teaser ufficiale.

Osservando l’immagine in questione, possiamo notare come lo smartphone sarà caratterizzato dalla presenza di un ampio display dal look elegante, con la presenza di bordi leggermente curvati. Il pannello dovrebbe essere un SuperAMOLED con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Ci sarà un cambio di look anche per quanto riguarda la backcover.

Qui, infatti, lo smartphone sarà caratterizzato dalla presenza di un nuovo modulo fotografico. Quest’ultimo dovrebbe includere tre fotocamere posteriori più un flash LED. Il sensore fotografico principale, in particolare, dovrebbe essere dotato della stabilizzazione ottica dell’immagine. A detta dell’azienda, lo smartphone potrà inoltre contare sulla presenza del supporto alla ricarica rapida da 80W e questo garantirà dei tempi di ricarica davvero eccezionali.

Insomma, abbiamo già numerose informazioni riguardanti questo nuovo smartphone di punta del noto produttore tech Realme. Non ci resta che attendere il debutto ufficiale di questo nuovo Realme P2 Pro per scoprire tutti gli altri dettagli.