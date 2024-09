la nota azienda taiwanese Qualcomm ha deciso di muoversi in avanti, anche per quanto riguarda la fascia medio bassa del mercato, quest’ultima sta acquistando sempre maggior interesse da parte delle grandi aziende dal momento che rappresenta quella che ingloba i prodotti dal prezzo più basso, ma allo stesso tempo la fetta di utenza più ampia, ecco dunque perché completamente in sordina l’azienda ha deciso di ufficializzare l’arrivo di un nuovo SoC dedicato a questo mercato, stiamo parlando dello Snapdragon 6 Gen 3, erede del Gen 1, il quale conferma il salto di una generazione.

Caratteristiche e specifiche

Il SoC in questione si basa su una CPU octa-core con quattro core Cortex-A78 che raggiungono una frequenza di 2,4GHz e quattro core Cortex-A55 a 1,8GHz.

La CPU in questione è molto simile allo Snapdragon 7s Gen 2 però presenta alcune leggere limitazioni in termini di clock della CPU, Per il resto, questo hardware pensato per migliorare le prestazioni in termini di intelligenza artificiale e anche nella gestione di display, quest’ultima infatti riesce a gestire pannelli in risoluzione full HD plus A 120 Hz, per di più riesce anche a gestire senza problemi il Wi-Fi 6E E moduli fotografici fino ad una risoluzione di 200 megapixel, per di più è mantenuto il supporto allo standard di ricarica Quick Charge 4 e Bluetooth 5.2.

Per il resto il SoC garantisce anche una GPU Adreno 710 e il supporto sia alle vecchie versioni di RAM LPDDR4X che le più recenti LPDDR5, ma solo all’archiviazione UFS 3.1.

non rimane dunque che attendere l’arrivo di smartphone con questo processore montato a bordo per capire sia in che fascia di prezzo si posizioneranno sia come funziona in termini pratici tale hardware, le specifiche e i dati tecnici infatti sono sempre relativi davanti all’esperienza di un uso giornaliero e costante di un device con tale CPU, unico dettaglio che fa realmente la differenza.