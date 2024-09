Oltre ad essere un punto di riferimento nel settore automotive, Porsche rappresenta anche una icona di stile. Il look distintivo e riconoscibile del brand passa anche dalle speciali colorazioni che il marchio di Zuffenhausen utilizza per le proprie vetture.

Il Pantone Color Institute ha voluto celebrare questo elemento unico nel suo genere. In occasione della New York Fashion Week è stato presentata la tonalità Turbonite in omaggio alla Porsche.

Il Turbonite è un colore creato dal marchio automobilistico tedesco ed utilizzato sulle vetture delle linea Turbo. Si tratta di una particolare sfumatura di grigio metallizzato che rendere riconoscibili le sportive di Stoccarda.

La tonalità Turbonite di Porsche è ufficialmente riconosciuta come uno dei colori Pantone più interessanti, eleganti e influenti di sempre

Inoltre, è la prima volta che un colore creato da un marchio automotive entra ufficialmente nel Pantone Fashion Color Trend Report. Al fine di celebrare questo evento unico, Porsche e Pantone Color Institute pubblicheranno “The Story of Turbonite”, una raccolta che spiega come è maturata questa decisione.

Come dichiarato da Michael Mauer, Vice President Stile di Porsche: “Ogni designer e artista grafico conosce le cartelle colori di Pantone. Così come la Porsche 911 è l’archetipo di tutte le auto sportive, da oltre 60 anni il sistema di colore ideato dall’azienda statunitense costituisce il riferimento di tutti coloro che utilizzano i colori nell’ambito del design”.

Il dirigente della casa tedesca ha confermato l’orgoglio di essere il primo marchio automobilistico ad entrare di diritto nel Fashion Color Trend Report di Pantone. La tonalità Turbonite è un elemento intramontabile per Porsche in quanto coniuga eleganza e sportività senza diventare appariscente ma, soprattutto, senza stancare mai.

Inoltre, secondo il Fashion Color Trend Report di Pantone, il Turbonite è un colore che ha le potenzialità per diventare iconico e influenzare il design e la moda in modo ancora più importante di quanto non abbia già fatto.