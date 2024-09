Una promozione imperdibile su Amazon comprende l’acquisto di uno dei migliori notebook in circolazione, stiamo parlando del modello di casa Dell, in particolar modo del Dell Inspiron 15 3520, dispositivo con display da 15,6 pollici di diagonale, presenta risoluzione FullHD (1920 x 1080 pixel), mantenendo comunque una qualità complessiva più che discreta.

Sotto il cofano è possibile trovare un processore Intel Core i13 di dodicesima generazione (modello i3-1215U), che prevede una scheda grafica integrata Intel UHD Graphics, ed una configurazione che si completa con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna su SSD. Il sistema operativo è ovviamente Windows 11 Home, senza particolari personalizzazioni software o programmi preinstallati.

Notebook Dell: un ottimo sconto su Amazon

Il notebook Dell che potete acquistare in questi giorni a prezzo scontato su Amazon è pronto per fare la differenza, infatti il suo valore consigliato è di 439 euro, ma per l’occasione gli utenti si ritrovano a poter abbracciare una riduzione del 25%, applicata in automatico da Amazon, cosicché la spesa da sostenere sarà nel complesso solamente di 329 euro. L’ordine lo potete effettuare premendo qui.

Tornando a parlare di altre specifiche tecniche dello stesso dispositivo, annoveriamo la presenza di 7 connettori sul lato: slot per la microSD, porta USB type-A 2.0, jack da 3,5mm per le cuffie, HDMI 2.0, 2 USB type-A 3.2 Gen1. Ciò che manca, come avrete potuto voi stessi notare, è sicuramente una porta USB-C, in questo caso avremmo voluto poterne fruire, proprio perché la giorno d’oggi sono sempre di più gli smartphone ed i dispositivi che offrono tale tipologia di connessione (oltre che essere molto più rapido il trasferimento di dati ed informazioni di vario genere). Per tutte le altre specifiche dettagliate, aprite subito il link che trovate inserito nel nostro articolo.