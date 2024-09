In Europa sta per arrivare HannsNote 2. Il dispositivo di Hannspree è un tablet Android con un display da 10 pollici. Lo schermo del nuovo HannsNote 2 offre una risoluzione di circa 200 pixel per pollice. Inoltre, la frequenza di aggiornamento è di 60Hz e presenta un tempo di risposta di 5ms. E non è tutto. Il display del nuovo dispositivo si basa sulla tecnologia di HannStar, Argentum Birefringence. Quest’ultima sfrutta la luce ambientare per permettere agli utenti di visualizzare contenuti a colori senza luce artificiale.

HannNote 2: i principali dettagli emersi sullo schermo

Alcune caratteristiche del display, come la regolazione delle tonalità blu/azzurre, agiscono per rendere lo schermo la soluzione migliore per coloro che soffrono della sindrome da visione al computer. Una delle caratteristiche del dispositivo è la capacità di unire due universi. L’HannsNote 2, infatti, unisce le opzioni di un tablet Android con la protezione che gli eReader forniscono agli occhi dei lettori. Dettagli particolarmente interessanti che potrebbero rendere il dispositivo molto allettante per molti utenti che cercano un equilibrio tra diverse fonti di intrattenimento.

Il nuovo HannsNote 2 permette di scaricare le app disponibili sul Google Play Store, in più offre streaming video e applicazioni di gioco. È possibile anche navigare su internet. Il tutto si completa con la compatibilità con qualsiasi penna con protocollo USI 2.0.

L’eReader di Hannspree viene presentato sul mercato europeo con il prezzo consigliato di 329 euro. Per il momento, HannNote 2 è disponibile solo per alcune piattaforme e negozi. A tal proposito, è importante sottolineare che il dispositivo non è ancora presente su Amazon. Bisogna attendere per scoprire se e quando l’eReader arriverà sul sito di e-commerce. Inoltre, solo con il tempo sarà possibile analizzare la strategia del marchio per la diffusione del nuovo dispositivo. Si tratta di un dispositivo interessante che fornisce agli utenti la possibilità di accedere ad un servizio interattivo e completo.