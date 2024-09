Se state cercando una nuova promozione da attivare sul vostro numero di telefono, come intuibile la quantità di possibilità disponibili alle quali attingere è davvero ampia, i vari provider italiani infatti hanno tutti un catalogo personale ricchissimo di opzioni tra le quali figurerà sicuramente quella più adatta alle vostre esigenze.

Ovviamente i vari provider puntano forte sui loro punti forti, c’è chi offre infatti tantissimi dati ad un prezzo scontato oppure chi garantisce una velocità di connessione Internet davvero ineguagliabile, proprio questo è il caso di Fastweb la quale è stata eletta per la quarta volta il provider con la rete Internet più veloce d’Italia, ecco dunque che per l’occasione ha rilasciato una nuova promozione ricchissima e con tutto ciò che potete desiderare, compreso il 5G.

Tutto in quantità e prezzo basso

La nuova promozione lanciata da Fastweb garantisce la bellezza di 200 GB in 5G abbinati a minuti ad SMS limitati alla modica cifra di 9,95 € al mese, come se non bastasse l’attivazione è completamente gratuita e potrete per di più scegliere tra una Sim fisica che vi verrà recapitata a casa senza nessun costo aggiuntivo oppure la eSIM che potrà essere attivata scansiona un apposito QR code generato da Fastweb.

Si tratta di una promo decisamente conveniente dal momento che garantisce tutti i vantaggi di Fastweb ad un prezzo senza alcun dubbio accessibile a chiunque, ricordiamo infatti che il 5G è attivato di default e potrete sfruttare di conseguenza la velocità di connessione più alta oggi disponibile, attenzione però poiché per poterla utilizzare anche il vostro smartphone dovrà essere compatibile con il 5G, altrimenti vi basterà una promo in 4G ad un costo inferiore.

Se siete interessati per attivarla, vi basterà recarvi sulla pagina Internet di Fastweb e seguire la procedura indicata, l’attivazione è possibile anche tramite SPID senza dunque inviare documentazione.