DJI ha presentato in occasione di IFA 2024 di Berlino un nuovo drone da vlog, avete capito bene, un prodotto dalle piccolissime dimensioni, tanto da poter stare tranquillamente nel palmo di una mano, completamente controllabile senza radiocomando: il suo nome è DJI Neo.

Il funzionamento è semplicissimo, basta premere il pulsante del drone, scegliere la modalità di ripresa, e poi farà tutto in automatico (è eventualmente collegabile all’app DJI Fly e radiocomandi associati). Le immagini vengono acquisite a 12MP (sfruttando il sensore da 1/2″), mentre i video raggiungono anche il 4K UHD a 30fps. Gli algoritmi permettono al drone di seguire perfettamente il soggetto all’interno dell’inquadratura, dotato di stabilizzatore meccanico a singolo asse, per gestire voli alla massima velocità e con manovre costanti, ma anche di resistere ad un vento di livello 4 (è possibile anche lo stazionamento in volo).

DJI Neo: altre specifiche

All’interno è possibile trovare una memoria da 22GB, con salvataggio fino a 40 minuti di video in 4K a 30fps, ma anche 55 minuti di 1080p a 60fps (il trasferimento avverrà poi tramite WiFi allo smartphone con app DJI Fly installata). Non manca la registrazione audio, a patto che si colleghi il DJI Neo ad uno smartphone, premendo il relativo pulsante sull’applicazione DJI Fly. La ricarica avverrà tramite un semplice cavo dati USB-C, oppure sfruttando l’hub di ricarica a due vie per le batterie, così da poter tornare facilmente ad utilizzarlo in tempi molto brevi, senza particolari attese.

Il prodotto può essere acquistato già da oggi ad un prezzo promozionale molto interessante, infatti si potranno investire solamente 199 euro per il suo acquisto, nella versione base. A ciò si aggiunge la possibilità di mettere le mani sulla variante Combo, con annesse batterie extra ma non solo, per raggiungere la spesa finale complessiva pari a soli 349 euro. Un prodotto sicuramente versatile e di ottima qualità, che va a colmare una piccola lacuna del mercato.