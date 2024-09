Chery Fulwin E05: la nuova fastback elettrica

Al Salone dell’Auto di Chengdu 2024 ci son state parecchie novità. Chery ha presentato la nuova Fulwin E05, la quinta vettura della serie Fulwin (o Fengyun). Cosa cattura subito l’attenzione del modello? Il primo elemento che colpisce nella Fulwin E05 è sicuramente il suo frontale con una griglia chiusa, tipico delle auto elettriche. Essa è incorniciata da fari sottili e affilati che donano un tocco di aggressività al design. Le nervature sul cofano aggiungono ulteriore carattere, mentre il profilo laterale della vettura richiama lo stile di una fastback. In tal modo unisce la praticità di una vettura familiare alla sportività di una coupé. Le maniglie a scomparsa e i cerchi da 20″ abbinati a pneumatici Pirelli 245/45 R20, completano un look elegante e dinamico. Il prezzo previsto è di circa 150.000 yuan (€19.052). Questa vettura sarà disponibile sia in versione EV che EREV (Extended Range Electric Vehicle).

Cosa si sa degli interni e del motore della nuova Chery

Anche il retro non delude: i fari a tutta larghezza con il logo Fulwin integrato si fanno notare. Il sistema LiDar montato sul tetto suggerisce che la Chery E05 sarà dotata di tecnologie avanzate per l’assistenza alla guida. Sarà sufficiente per imporsi nel mercato competitivo delle auto elettriche?

Entrando nell’abitacolo, ci si trova di fronte a uno spazio dal design minimalista, impreziosito da materiali soft touch che rendono la permanenza a bordo piacevole e rilassante. Dietro al volante a fondo piatto si trova un moderno quadro strumenti rettangolare, integrato con un sistema di infotainment discreto ma funzionale. Ma Chery non si è fermata qui. Ha inserito elementi di lusso come l’illuminazione d’ambiente, un tetto panoramico e persino un frigorifero. Chi non vorrebbe un’auto così confortevole e ben equipaggiata? Al momento, Chery non ha rilasciato dettagli sulle specifiche del motore o sull’autonomia della Fulwin E05. Sarà in grado di soddisfare le aspettative del mercato sia nella versione EV che EREV? Solo il tempo ce lo dirà.