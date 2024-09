TIM, SETTEMBRE 2024 pieno di offerte: ecco le Power da 6 EURO

Secondo le ultime indicazioni, è davvero difficile battere un colosso come TIM in quanto le sue offerte sono diventate ancora una volta le più importanti. Il gestore italiano è tornato in auge a colpi di grandi contenuti e prezzi convenienti, proprio come piace al pubblico. Quanto visto durante i primi mesi estivi si è ripetuto: anche a settembre infatti sono disponibili le tre offerte della gamma Power.

Come se non fossero mai state lanciate prima prima, TIM ha preparato una nuova campagna volta a battere la concorrenza.

TIM: nuove offerte in gioco adesso, le Power dominano e partono da 6,99 €

Sicuramente la prima offerta che salta all’occhio quando si tratta delle Power di TIM è la Special. Questa costa 9,99 € al mese ed offre minuti senza limiti, 200 SMS e 300 giga in connessione 5G.

Quando gli utenti hanno scoperto anche le altre due offerte che sono rispettivamente la Iron e la Supreme Easy, hanno sgranato ugualmente gli occhi. Le due soluzioni infatti costano pochissimo: la prima ha un prezzo mensile di soli 6,99 €, mentre la seconda si spinge fino a 7,99 €. Entrambe le offerte garantiscono ogni mese sia le telefonate che i messaggi esattamente come la promozione precedente. La prima riesce ad avere 150 giga in 4G da offrire agli utenti, mentre la seconda ne offre 200.

TIM vuole in ogni modo battere la concorrenza più agguerrita, la quale al momento è rappresentata da alcuni gestori in particolare. Per questo motivo l’azienda italiana ha deciso di fiondarsi contro Iliad e contro i gestori virtuali, ragion per cui solo chi proviene da questi ultimi potrà scegliere le offerte della gamma Power. C’è anche anche un periodo promozionale da poter sfruttare qualora si dovesse sottoscrivere una di queste tre offerte. Chi le sceglie infatti potrà avere il primo mese totalmente gratis senza alcun costo aggiuntivo, cominciando a pagare dal secondo in poi.