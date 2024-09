Si stanno concretizzando sempre più i rumors e le indiscrezioni riguardanti uno dei prossimi smartphone del noto colosso sudcoreano Samsung. Ci stiamo riferendo in particolare al prossimo Samsung Galaxy M05, nuovo medio di gamma dell’azienda di cui abbiamo sentito parlare già da qualche tempo. Ora, però, arrivano nuove informazioni e conferme, dato che lo smartphone è stato avvistato in rete sulla pagina ufficiale dell’azienda. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Samsung Galaxy M05, nuovo mid-range avvistato sul sito dell’azienda

Nel corso delle ultime ore uno dei prossimi smartphone del produttore tech Samsung è stato avvisato sul sito ufficiale dell’azienda. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Samsung Galaxy M05. In particolare, lo smartphone è stato avvistato nella pagina ufficiale dedicata al mercato indiano ed è stato registrato con il numero di modello SM-M055F/DS.

Si tratta quindi dello stesso modello che ha ricevuto qualche tempo fa la certificazione BIS. Dal punto di vista tecnico non abbiamo ancora molte conferme. Sappiamo però che ci troveremo di fronte al successore dello scorso Samsung Galaxy M04, il quale era stato annunciato ufficialmente sul mercato nel corso del 2022. Dal punto di vista tecnico, immaginiamo che sarà implementato sicuramente qualche piccolo upgrade. In attesa di avere ulteriori conferme, vi riportiamo qui di seguito le specifiche tecniche del Galaxy M04.

• Display con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 6.5 pollici in risoluzione HD+ con una frequenza di aggiornamento pari a 60Hz

• Processore MediaTek Helio P35

• Tagli di memoria con 4 GB di RAM e con fino a 64 GB oppure 128 GB di storage interno

• Batteria da 5000 mah con supporto alla ricarica rapida da 15W

• Fotocamera posteriore principale da 13 MP

• Secondo sensore posteriore macro da 2 MP

Nel corso delle prossime settimane emergeranno sicuramente maggiori dettagli riguardanti questo nuovo smartphone di fascia media di Samsung. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati.