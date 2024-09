Passa a ho. Mobile e scopri questa GRANDIOSA OFFERTA

Stai cercando una nuova offerta che ti permetta di sfruttare il 5G senza spendere troppo? È il momento migliore in assoluto per passare a ho. Mobile! Con la nuova promozione riservata ai nuovi clienti, hai la possibilità di ottenere ben 200GB di traffico dati in 5G! avrai anche minuti e SMS illimitati per comunicare quanto vuoi!

Se vieni da operatori come Iliad, Fastweb, Coop Voce o Poste Mobile, l’attivazione è completamente GRATIS! Questo rende il passaggio a ho. Mobile ancora più sensazionale ed ultra conveniente. In più, ho. Mobile punta sulla trasparenza: niente costi nascosti, nessuna brutta sorpresa. Puoi scegliere se attivare un nuovo numero o mantenere quello attuale, gestendo tutto in modo comodo e veloce direttamente online. Se l’offerta non ti soddisfa, puoi richiedere un rimborso immediato entro 30 giorni. Quanto costa questa favolosa promo? Puoi averla a soli 9,99 euro al mese. Non è una proposta incredibile? Quanti operatori offrono una garanzia così?

Personalizza il tuo numero e usa l’eSIM con ho. Mobile

Ti piacerebbe avere un numero telefonico su misura? Grazie ad ho. Mobile puoi scegliere una combinazione personalizzata per soli 4,99 euro. La personalizzazione è disponibile anche con l’eSIM, perfetta per chi preferisce una soluzione completamente digitale, senza bisogno della SIM fisica (se il tuo smartphone la supporta). Tramite l’assistenza via WhatsApp, inoltre, hai sempre un canale rapido e diretto per risolvere qualsiasi dubbio o problema ti venga per la mente.

Avrai velocità, convenienza come mai hai provato con nessun altro gestore! Con ho. Mobile, puoi navigare alla massima velocità grazie alla rete 5G e condividere la connessione tramite hotspot. Gestisci tutto in maniera intuitiva grazie all’app dedicata, che ti permette di monitorare il tuo piano ovunque ti trovi. E tutto questo a soli 9,99 euro al mese! Passare a ho. Mobile significa scegliere una connessione velocissima, sicura e conveniente. Sei pronto a fare il salto nel futuro della connettività e viaggiare online con il 5G?