Il 9 settembre alle ore 19:00 Apple presenterà ufficialmente i suoi nuovi dispositivi, tra questi avremo senza alcun dubbio modo di vedere gli iPhone 16, nelle quattro varianti previste, e i nuovi Apple Watch. Sembra ormai certa, dunque, l’assenza del tanto atteso e vociferato iPhone SE 4.

Il melafonino economico potrebbe comunque arrivare entro la fine dell’anno, anche se gran parte delle indiscrezioni trapelate in rete ritengono che sarà necessario attendere fino al 2025. La distanza che ci separa dal suo debutto non placa le anticipazioni e conosciamo già alcune delle novità in arrivo.

Le informazioni più recenti arrivano da un report di Nikkei Asia, che conferma l’addio da parte di Apple ai display LCD in favore dei pannelli OLED. iPhone SE 4, dunque, sarà il primo melafonino della serie SE ad accogliere un display OLED che ne migliorerà sensibilmente la qualità.

Apple dice addio ai display LCD: iPhone SE 4 accoglierà tante novità

Apple non ha ancora rivelato quali aggiornamenti saranno presenti su iPhone SE 4 ma molte voci si sono espresse a riguardo sostenendo che il nuovo melafonino farà un salto di qualità parecchio interessante, capace di invogliare una porzione non indifferente di utenti a procedere con l’acquisto.

Le novità più evidenti riguarderanno sicuramente il design, che dovrebbe ispirarsi a quello di iPhone 14 favorendo così l’addio al tasto Home e al classico aspetto ormai datato che continua a caratterizzare l’attuale modello in commercio. Il display OLED da 6,1 pollici avrà cornici molto più sottili e accoglierà l’ormai affermata Dynamic Island. Il Touch ID, inoltre, sarà rimpiazzato definitivamente dal Face ID.

L’aggiornamento tanto discusso negli ultimi giorni, che potrebbe rendere iPhone SE 4 tra i melafonini più interessanti, è il supporto ad Apple Intelligence. L’AI Apple, che farà il suo debutto nei prossimi giorni, potrebbe essere introdotta anche sulla versione SE così da permettere, anche agli utenti che non desiderano sborsare le solite cifre esorbitanti, di usufruire delle inedite funzioni di intelligenza artificiale.

Sul costo dello smartphone non sono ancora emerse particolari informazioni ma la possibilità che Apple possa rilasciarlo a un prezzo vantaggioso non fanno che alimentare l’interesse nei suoi confronti.