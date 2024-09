Samsung ha annunciato l’arrivo di un nuovo dispositivo. Si tratta del nuovo Galaxy Quantum 5 ideato in collaborazione con SK Telecom. Il dispositivo sembra essere identico al modello A55. C’è però una novità interessante dal punto di vista interno. Nello specifico, si tratta del chip quantistico ID Quantique (IDQ). Importante per la sicurezza crittografata.

È una strategia più volte presentata da Samsung. Precedentemente, si era parlato di smartphone con Quantum Random Number Generator (QRNG) come Quantum3. Ovvero la versione rivisitata del Galaxy M53.

Samsung lavora al nuovo Galaxy Quantum 5

Il dispositivo integra una serie di funzioni molto utili relative alla sicurezza quantistica. Quest’ultime consentono agli utenti di tenere al sicuro i propri dati quando si utilizza il proprio smartphone. Il QRNG utilizzato per il nuovo Galaxy risulta essere il più piccolo mai usato. Le dimensioni sono 2,5×2,5m e agisce insieme alla piattaforma Samsung Knox per l’archiviazione delle informazioni.

Un esempio concreto è quello che riguarda i servizi di autenticazione. Le app di tal tipo detengono informazioni sensibili degli utenti come le immagini del volto o anche le impronte digitali. Tali dati devono essere tutelati e tenuti al sicuro da possibili attacchi e pericoli online. Il chip QENG di IDQ generato per il nuovo Galaxy genera una serie di numeri casuali reali. In tal modo si protegge il processo di login e autenticazione. Oltre alle modalità di pagamento e di sblocco. In tal modo vengono tutelate anche le app che si occupano di servizi finanziari, i social e persino le app di videogames.

Il Galaxy Quantum 5 è disponibile solo in Corea del Sud. Verrà venduto agli utenti in diverse colorazioni. Tra cui Awesome Navy, Awesome Lilac e Awesome Ice Blue. Il prezzo di lancio per lo smartphone è di circa 417 euro. Oltre alle funzioni relative alla sicurezza crittografica saranno presenti anche nuovi opzioni utili per l’uso dell’intelligenza artificiale. Dettaglio distintivo di tutti i nuovi smartphone nuovi Galaxy di Samsung.