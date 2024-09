Per tutte le persone del mondo che attualmente stanno studiando per la patente, sicuramente queste informazioni saranno molto utili per sapere come sono effettuati ormai gli esami della patente.

I quali ormai stanno cambiando con il tempo, visto anche l’avanzare della tecnologia ed i mezzi per copiare.

Esame Patente, cosa ci aspetta?

Ormai si è scatenato l’inferno contro i disonesti che copiano durante i quiz della patente ed a muovere costantemente le acque è la Direzione Generale Territoriale Nord-Est del ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Dove l’obiettivo imposto è semplicemente uno, ovvero la limitazione massima di aiuti durante l’esame in corso.

La direzione periferica del Mit ha fornito delle nuove direttive ai vari uffici della Motorizzazione Civile. Nelle quali ci sono delle nuove disposizioni per l’esame della patente. A quanto pare i candidati saranno sottoposti a perquisizioni tramite metal detector, prima dell’accesso all’aula principale. Dove durante la prova saranno obbligati a indossare dei camici monouso. Per chi nel caso dovesse usufruire del supporto audio si dovrà utilizzare degli auricolari monouso forniti dall’ufficio stesso.

Per quanto riguarda l’abbigliamento durante l’esame della patente saranno vietati occhiali, orologi, bracciali, anelli, orecchini, collane e molto altro. I vari oggetti indicati dovranno essere riposti in varie buste schermate numerate, e in seguito lasciate all’esaminatore o in un luogo all’interno dell’aula, onde a evitare sistemi di comunicazione nascosti dall’esterno. Oltre a questo sono istallati e attivati i sistemi di videosorveglianza nelle rispettive aule d’esame.

Nel caso invece in cui durante l’esame della patente, il candidato sarà sorpreso a consultare delle informazioni o nella comunicazione con altri candidati, si allontani dal PC o lo spenga previa autorizzazione, lo stesso sarà bocciato e allontanato dall’aula. Stessa identica cosa accade se viene sempre sorpreso con dispositivi tecnologici. L’unico consiglio che si può fornire è quello di studiare e di concentrarsi durante la prova d’esame.