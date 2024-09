CoopVoce: EVO 50 a soli 5 EURO al mese, c'è un regalo

Tutti i gestori virtuali tendono ad avere una grande cornice di pubblico viste le loro peculiarità. Oltre ad essere pieni di contenuti in ognuna delle loro offerte mobili e soprattutto molto convenienti dal punto di vista del prezzo, questi garantiscono anche una grande continuità. Una volta scelta un’offerta, questa non cambierà mai di prezzo, peculiarità che appartiene anche al gestore virtuale CoopVoce.

Proprio per queste motivazioni le persone sono sempre più incentivate a scegliere il provider, il quale infatti ha dimostrato di saper stare ai piani alti della classifica. Bastano pochi euro per scegliere l’ultima offerta lanciata lo scorso mese di agosto, la quale si sta esaurendo in queste ore.

CoopVoce: le migliori promo accolgono la EVO 50 con tutto incluso, ecco cosa offre

Basta andare adesso sul sito ufficiale di CoopVoce per scoprire che manca solo un giorno alla fine di un’offerta clamorosa. Stiamo parlando della famosissima EVO 50, una soluzione mobile che al suo interno garantisce il meglio e su questo non c’è alcun dubbio. Ci sono infatti minuti senza limiti, 1000 messaggi e 50 giga per 5,90 € al mese per sempre.

Questa offerta è disponibile ancora oggi per poche ore per coloro che vogliono sceglierla. Si tratta degli ultimi attimi di disponibilità, in quanto direttamente dopo non ci sarà più modo per sottoscriverla. Offerta di CoopVoce ovviamente non pone limiti agli utenti, ai quali possono sottoscriverla indipendentemente dal loro gestore di provenienza. Questo è ovviamente un grande vantaggio rispetto a tutto quello che offrono gli altri provider, i quali invece destinano alcune offerte solo ad alcuni utenti.

Non bisogna poi dimenticare che i giga disponibili per navigare sul web sono in 4G e soprattutto che non c’è alcun tipo di rimodulazione previsto. CoopVoce vuole infatti tenere sempre attivi i prezzi di base ed è per questo motivo che gli utenti scelgono i suoi servizi. Al momento poi chi sceglie questa nuova offerta, può garantirsi 25 € di traffico telefonico in omaggio.