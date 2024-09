Forge Battery, divisione della Forge Nano con sede in Colorado, ha ufficialmente avviato la distribuzione commerciale delle nuove celle agli ioni di litio Gen. 1.1 Supercell 21700, che si distinguono per la loro capacità di ricaricarsi completamente in soli 10 minuti. Queste batterie, costruite con materiali provenienti per il 90% dagli Stati Uniti, hanno già ottenuto le importanti certificazioni di sicurezza internazionali UN 38.3 e UL 1642, dimostrando di rispettare rigorosi standard globali in materia di sicurezza.

Le nuove batterie Supercell 21700

La vera innovazione delle Supercell 21700 risiede nell’uso di un catodo in ossido di cobalto manganese nichel litio (NMC 811) e un anodo composito in ossido di silicio e grafite (SiOx), che consentono una ricarica ultrarapida. Con una densità energetica di 300 Wh/kg, queste celle sono state progettate per adattarsi a una vasta gamma di applicazioni, tra cui veicoli elettrici pesanti come camion e motociclette, nonché settori specializzati come l’aerospaziale e la difesa. La versatilità delle nuove celle apre nuove opportunità in mercati che richiedono alte prestazioni e tempi di ricarica ridotti, rispondendo alle esigenze di un’industria in rapida evoluzione.

Forge Battery, oltre a fornire i clienti esistenti, ha intenzione di inviare campioni delle sue celle innovative a potenziali nuovi clienti. Questi ultimi hanno già espresso interesse attraverso lettere di intenti per una domanda potenziale pari a 24 GWh all’anno. Gli analisti prevedono che le celle Supercell 21700 supereranno gli obiettivi di densità energetica fissati dall’US Advanced Battery Consortium, offrendo al contempo una significativa riduzione dei costi, stimata intorno al 20% per kWh, un traguardo importante per l’industria delle batterie.

Un fattore determinante per le elevate prestazioni di queste celle è la tecnologia Atomic Armor di Forge Nano, che applica un nanorivestimento ultrasottile e uniforme alle superfici delle celle. Questo rivestimento non solo migliora le prestazioni complessive, ma aumenta anche la sicurezza, prevenendo reazioni chimiche indesiderate. Attraverso questi sviluppi, Forge Battery intende non solo soddisfare le aspettative del mercato globale dei veicoli elettrici, ma superarle, affermandosi come leader in un settore in continua crescita e sempre più esigente.