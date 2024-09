Ho. Mobile lancia una nuova offerta imperdibile per tutti coloro che desiderano sfruttare la rete 5G, ormai disponibile per i suoi clienti. Se state considerando di cambiare operatore e cercate una soluzione conveniente, l’azienda ha pensato a promozioni su misura per supportare la connettività di ultima generazione. Con un’offerta che include 200GB di traffico dati in 5G, minuti e SMS illimitati a soli 9,99 euro al mese, ho. Mobile si candida come una delle opzioni più competitive del momento.

La tecnologia 5G e le super offerte ho. Mobile

La promozione è riservata a tutti i nuovi clienti che decidono di passare a ho. Mobile da operatori come Iliad, Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile e altri ancora, indicati nella pagina dedicata sul sito ufficiale. Un aspetto importante è che l’attivazione è completamente gratuita per chi proviene da questi operatori, rendendo il passaggio ancora più allettante. ho. Mobile, inoltre, punta sulla trasparenza: non ci sono costi nascosti o clausole vincolanti. I nuovi clienti possono decidere se attivare un nuovo numero o mantenere quello attuale, il tutto gestibile comodamente online. E, se l’offerta non soddisfa le aspettative, c’è la possibilità di chiedere un rimborso entro 30 giorni.

Un’altra interessante novità riguarda la possibilità di personalizzare il proprio numero telefonico, scegliendo una combinazione su misura a soli 4,99 euro. Questa opzione è ora disponibile anche con l’eSIM, offrendo flessibilità a chi preferisce una soluzione digitale senza bisogno della tradizionale scheda SIM. L’assistenza via WhatsApp, inclusa nell’offerta, garantisce un supporto rapido e diretto, sfruttando al meglio la tecnologia 5G.

Con ho. Mobile, i clienti possono navigare al massimo della velocità, usufruendo di servizi aggiuntivi come la navigazione in hotspot e un’applicazione intuitiva che permette di gestire il proprio piano in maniera semplice e veloce. Con un prezzo competitivo di 9,99 euro al mese, l’offerta rappresenta una grande occasione per risparmiare senza rinunciare alla qualità del servizio mobile. Passare a ho. Mobile significa accedere a una connessione veloce, conveniente e su misura per le esigenze di ogni cliente.