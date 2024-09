Fastweb sfida tutti con la MOBILE FULL da 9,95 € al mese

Tutti conoscono Fastweb per via della sua grande qualità di rete. Oltre a questo però la quantità dei contenuti è uno dei fiori all’occhiello. Se l’offerta precedente lasciava quel sentimento di intentato, ora è tutto diverso siccome la vecchia Mobile diventa Mobile Full. Al suo interno i contenuti per Internet sono aumentati, così come anche il prezzo che però resta praticamente un regalo. Sarà difficile dunque anche questa volta fare meglio di Fastweb ma per assicurarsi l’offerta migliore bisogna fare presto e recarsi sul sito ufficiale.

Al momento è davvero difficile trovare qualcosa di meglio delle offerte disponibili sul sito ufficiale. Essendo arrivati al mese di settembre e soprattutto essendo queste soluzioni disponibili già dallo scorso mese, bisogna affrettarsi. Alcune promo di Fastweb infatti sono sempre pronte a scadere ed è il momento di prenderle al volo con tutti i loro benefici.

Fastweb rende la vita difficile agli altri gestori con la sua nuova Mobile Full

La nuova offerta di Fastweb è diventata subito famosa perché al suo interno ci sono i migliori contenuti. Si parte da ben 200 giga in 5G per navigare in Internet liberamente e alla massima velocità. Per concludere invece ecco minuti illimitati verso tutti i gestori italiani per le telefonate. Il prezzo è una vera bomba: l’offerta costa solo 9,95 € al mese e può essere attivata direttamente online o prenotando una chiamata gratuita.

La spedizione della scheda Sim è gratuita anche se il consiglio è quello di attivare l’offerta in formato eSIM. Questo presuppone che nessuna scheda verrà installata fisicamente nello smartphone, ma verrà usato il formato digitale ormai in voga presso quasi tutti i gestori importanti. Per l’attivazione, sarà tutto più veloce in questo caso, visto che non bisognerà attendere la scheda fisica a casa. Non vi resta altro che fare un giro sul sito ufficiale e fare quanto prima possibile prima che l’offerta scada.