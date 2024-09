Nelle auto tradizionali, ogni frenata comporta uno spreco di energia. L’energia generata dal carburante per accelerare viene dispersa sotto forma di calore nei freni, nei cilindri, nella trasmissione e persino nelle gomme. Tuttavia, le auto ibride ed elettriche offrono un’alternativa più efficiente: recuperano parte di questa energia durante i rallentamenti, utilizzandola per ricaricare la batteria e muovere il veicolo a “costo zero“. Questo è possibile grazie ai motori elettrici che, trascinati dalle ruote, agiscono come generatori durante la frenata.

Sfruttare l’energia della frenata

Il risparmio energetico è particolarmente significativo nel traffico, dove il generatore oppone una resistenza proporzionale alla corrente creata, rallentando il veicolo. Nei sistemi più avanzati, come quelli presenti su alcune auto elettriche e ibride, il recupero di energia viene gestito attraverso il pedale del freno. Inizialmente, l’auto sfrutta il motore elettrico per rallentare, mentre i freni tradizionali subentrano solo in caso di frenate brusche o improvvise, quando è necessaria una potenza maggiore. Un esempio significativo è la Porsche Taycan, il cui motore genera fino a 290 kW, mentre i freni possono dissipare oltre 1000 kW in situazioni di emergenza.

La Mercedes GLC ibrida plug-in, con una batteria da 31,2 kWh e un sistema di recupero particolarmente efficiente, promette fino a 130 km di autonomia in modalità elettrica. Il sistema frenante avanzato permette di combinare al meglio il rallentamento del generatore, che ora raggiunge i 100 kW, con quello dei freni, senza strattoni o discontinuità.

Tuttavia, non sempre è vantaggioso recuperare energia. In situazioni di strada libera, l’efficienza massima si ottiene veleggiando, cioè procedendo per inerzia senza attivare il motogeneratore. Questo riduce le perdite dovute alla conversione di energia, rendendo la marcia più fluida. Sebbene non tutti i guidatori apprezzino questa modalità, è spesso riservata alle impostazioni “eco” delle auto.

Per coloro che preferiscono un maggiore controllo, alcune vetture offrono la possibilità di gestire il recupero dell’energia tramite levette al volante o la modalità “Brake“. Anche la funzione one-pedal, che consente di controllare interamente l’auto con l’acceleratore, è molto diffusa, permettendo una guida più intuitiva ed efficiente.