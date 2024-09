Come ben sappiamo, i prossimi mesi saranno decisamente importanti e decisivi per tutte le aziende che si occupano della produzione di chip, infatti assisteremo all’arrivo di nuove soluzioni che porteranno all’intelligenza artificiale a vari livelli nel mondo dei computer, ovviamente spicca il nome di Qualcomm ma anche di Intel, quest’ultima infatti si prepara a rilanciare il proprio mercato a ottobre con il lancio delle sue nuove soluzioni che introdurranno una nuova architettura, ma anche il supporto all’intelligenza artificiale in via del tutto ufficiale.

Ovviamente Qualcomm vuole dire la sua e rispondere colpo su col colpo, ecco dunque che alcuni indiscrezioni parlano del possibile arrivo a IFA di Berlino di una nuova variante di Snapdragon X Plus, una CPU Octa core che consentirà un prezzo di accesso ai pc Copilot Plus pari a 800 $.

Cosa potrebbe arrivare

L’indiscrezioni affermano che Qualcomm Avesse già prodotto tra le proprie file svariate varianti dei processori X Plus, Nel dettaglio parliamo di tre varianti: X1P-40-100, X1P-56-100 e X1P62-100, tra le quali una di queste potrebbe essere l’eletta per esordire alla nota fiera della tecnologia, la fonte si sbilancia oltre che Sul numero di core anche su altri dettagli, sembra infatti che per la prima volta la cash sarà inferiore a 42 MB, mentre leggi più integrata svilupperà un massimo di 1,7 TFLOPS.

Di conseguenza non rimane che attendere l’inizio ufficiale della nota fiera della tecnologia per capire quale tra le tre varianti proposte sarà quella esordire in via ufficiale e dunque ad arrivare nei laptop di tutto il mondo, fare una previsione e decisamente difficile nel momento che la nota azienda non ha rilasciato nessun dettaglio in merito alle sue intenzioni per il futuro, sicuramente però si tratterà di una CPU pensata per la fascia entry level del mercato che costituisce nonostante tutto la fetta più ampia che racchiude al suo interno il maggior numero di utenti.