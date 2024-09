Il prossimo 9 settembre Apple presenterà il mondo tantissimi nuovi prodotti che serviranno ovviamente a dare una ventata di rinnovamento al proprio catalogo di device, ovviamente i più interessanti tra tutti sarà il prossimo iPhone che arriverà così alla 16ª generazione, ciò non toglie però che sistemano l’arrivo anche di altri prodotti tra i quali spiccano i prossimi MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici.

Qualcosa sembra muoversi all’interno dell’azienda di Cupertino che dunque si sta preparando al lancio di tutti questi nuovi prodotti e i movimenti interni all’azienda sembrano essere davvero frizzanti, le produzioni infatti stanno iniziando ad aumentare per arrivare a regime in concomitanza della messa sul mercato di tutto, un nuovo catalogo di prodotti.

Cosa emerge

I dettagli che emergono da tutti questi movimenti interni all’azienda sono sostanzialmente coerenti con tutte le indiscrezioni e rilasciate nel corso di questi mesi dai vari analisti, sembra infatti che Apple abbia confermato l’avvio delle spedizioni dei nuovi pannelli mini LED dedicati ai MacBook Pro di nuova generazione e che l’azienda si stia preparando a introdurre una stratificazione dei suoi chip M4 di ultima generazione, assisteremo infatti all’esordio di M4 Pro ed M4 Max già a partire da questo mese di ottobre, che andranno di conseguenza completare l’intera linea insieme ai professori presenti su sugli iPad di ultima generazione.

Insomma, da quanto si capisce anche i computer di fascia alta di Apple riceveranno delle interessanti novità che segneranno un passo in avanti importante per questa categoria di prodotto, era effettivamente impensabile vedere un aggiornamento hardware importantissimo per quanto riguarda iPad e non per quanto riguarda MacBook, ecco dunque che Apple non sorprende ma conferma i passi in avanti per tutti i suoi prodotti, A fine settembre, infatti, completando la sua gamma di dispositivi, vedremo un aggiornamento hardware praticamente per ogni opzione offerta dall’azienda di Cupertino.