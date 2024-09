Lancia Ypsilon: arriva una nuova era per il marchio

Cosa aspettarsi dal futuro di Lancia? La nuova Ypsilon elettrica rappresenta solo l’inizio. Con una potenza di 156 CV e un’autonomia di 403 km, la Ypsilon elettrica risponde alla crescente domanda di mobilità sostenibile e di contemporanea potenza. Sarà abbastanza per conquistare il segmento premium? Per chi cerca ancora più lusso, la versione LX e l’Edizione Limitata Cassina offrono interni ricercati, con dettagli come sedili in velluto e materiali di altissima qualità.

Il vero salto di qualità arriverà nel 2025 con la Ypsilon HF, un modello ad alte prestazioni dotato di un motore da 280 CV. L’ accelerazione vada 0 a 100 km/h in soli 5,8 secondi, evidente segno che la Lancia punta a stupire anche gli appassionati di auto sportive. C’è poi la Ypsilon Rally 4 HF, con il suo motore potente a benzina 1.2 turbo e prestazioni da competizione. Questo modello in particolare segna un ritorno alle origini sportive del marchio. La Lancia non si fermerà però qui. Fra due anni già arriverà il crossover Gamma e nel 2028 il ritorno della leggendaria Delta. Entrambi saranno esclusivamente elettrici. Riuscirà Lancia a imporsi nel mercato delle auto elettriche premium?

Design e comfort innovativo per la nuovissima ed amata Lancia Ypsilon

Guardando al presente, la nuova Lancia Ypsilon non è semplicemente più grande. Cresciuta in lunghezza fino a 408 cm, è più spaziosa e imponente senza rinunciare all’eleganza che ha sempre caratterizzato il marchio. I fari a LED disposti a “T” e i fanali tondi sul posteriore danno un tocco moderno e sportivo. È sufficiente per attrarre i clienti più esigenti? Gli interni sono un trionfo di lusso e tecnologia. Sedili in velluto riciclato, display da 10,25″ e un tavolino centrale che ricarica gli smartphone in modalità wireless rendono ogni viaggio super confortevole. E cosa dire della versione con sedili massaggianti? Un sogno, il desiderio realizzato di chiunque utilizzi ore ed ore la propria auto. Le motorizzazioni disponibili? Una ibrida benzina MHEV da 101 CV e, per chi guarda al futuro con sostenibilità, una versione full electric. Con prezzi di partenza da 24.900 euro, la nuova Lancia Ypsilon si posiziona come una scelta premium per una grande clientela, anche con un portafogli non così ampio.