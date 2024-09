Scegliere una promozione ad attivare sul proprio numero di telefono e senza alcun dubbio una decisione da prendere con precisione accuratezza in modo da optare per le caratteristiche che più fanno al caso nostro sia in termini di giga, minuti ed SMS sia dal punto di vista del costo da pagare.

In Italia sono presenti tantissimo operatori telefonici che mettono a disposizione un catalogo di offerte davvero ampio al quale attingere per poter scegliere la promo che più è adatta alle nostre esigenze, ovviamente questa è una vera e propria gara che i provider corrono per cercare di conquistare la fetta di utenza migliore, tra questi ovviamente c’è Ho. Mobile che ha pensato bene di lanciare una super promo pensata per chi non si accontenta, scopriamo i dettagli.

Tutto in quantità a meno di dieci euro

La promo in questione dà accesso a 200 GB di traffico dati in connettività 5G, minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri a soli 9,99 € al mese, per attivarla è necessario corrispondere un costo di attivazione pari a 2,99 € ma solo se si proviene da alcuni operatori specifici, altrimenti quest’ultimo salirà ben 29,90 € vanificando al netto la convenienza della promozione.

Una volta sulla pagina di attivazione della promozione, potrete scegliere se ricevere una Sim fisica direttamente a casa vostra, con spedizione gratuita, oppure attivare il nuovo formato digitale eSIM, in tal modo l’attivazione sarà pressoché istantanea solo che per utilizzarla dovete assicurarvi di possedere uno smartphone compatibile con questo nuovo standard.

Se siete interessati, vi suggeriamo di procedere immediatamente all’attivazione di questa nuova promozione dal momento che il 3 settembre scadrà e verrà rimpiazzata con qualcosa di nuovo che potrebbe non essere altrettanto conveniente, allo stato attuale è infatti difficile trovare un quantitativo di giga tale ad un prezzo così accessibile per chiunque, dunque documenti alla mano se volete navigare senza problemi questa promo fa per voi.