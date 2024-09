Xiaomi Redmi A3 è uno smartphone che abbraccia perfettamente la fascia bassa della telefonia mobile, risultando essere un prodotto da acquistare nel caso in cui si fosse alla ricerca di un device senza troppi fronzoli o pensieri. Le dimensioni dello stesso sono leggermente inferiori rispetto agli standard a cui siamo abituati, essendo comunque da 153,48 x 71,85 x 8,47 millimetri, ed un peso che si aggira attorno ai 173,8 grammi.

Il display è anch’esso sottodimensionato, infatti raggiunge 6,08 pollici di diagonale, è un IPS LCD dalla buona resa, con 283 ppi ed una risoluzione di 1560 x 720 pixel, senza dimenticarsi la protezione Gorilla Glass. Il processore è il Qualcomm Snapdragon 665, un 64bit con GPU Adreno 610, che prevede inoltre 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (espandibile con microSD fino ad un massimo di 256GB).

Se stavate cercando uno smartphone economico, siete nel posto giusto, infatti lo Xiaomi Redmi A3 è in vendita su Amazon ad uno dei prezzi migliori e più bassi che abbiate mai visto prima d'ora. Solo 86 euro, con garanzia di 2 anni ed anche completamente no brand.

Tornando a parlare di specifiche tecniche, nella parte posteriore possiamo trovare 3 sensori differenti: un principale da 48 megapixel, seguito poi a ruota da un secondario ultragrandangolare da 8 megapixel, per finire con un effetto bokeh da 2 megapixel. La risoluzione massima raggiungibile è di 8000 x 6000 pixel, i video invece vengono registrati anche in 4K a 30fps. Anteriormente spicca la presenza di un sensore di tutto rispetto, essendo da 32 megapixel con apertura ugualmente F2. La connettività non manca del WiFi 802.11 ac, bluetooth 5.0 ed anche chip GPS, è assente, come era lecito immaginarsi, data la fascia di prezzo, l’NFC.